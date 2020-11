Wie zijn de Robinhoods?

Jonge beleggers vonden door de coronacrisis massaal hun weg naar de beurs. Tijd om de vraag te stellen hoe deze beursnieuwelingen beleggen en wat hun drijfveren zijn.

In vele mythen en verhalen is chaos een entiteit met twee gezichten: aan de ene kant ontregeling, paniek en een verbreking van de verbindingen, aan de andere kant de geboorte van iets nieuws dat de mogelijkheid biedt de wereld te verbeteren. Met de coronapandemie ging een soort doos van Pandora open. Net als in die doos uit de Griekse mythologie lag tussen ziekte en pijn iets verborgen dat zich nu openbaarde: hoop in de vorm van een vogel. In dit geval de hoop van jonge mensen, van Robinhoods die mogelijk het hele beleggingslandschap veranderen.

Tijdens de beurscrash als gevolg van de coronacrisis openden miljoenen jonge investeerders wereldwijd een beleggingsrekening. In de VS was de grootste hausse te zien. Beleggers sloten zich er aan bij de broker Robinhood, waarbij je gratis in aandelen kan handelen. Daar komt dan ook de term 'Robinhoods' vandaan. Saillant detail: de vogel van hoop uit de Griekse mythologie zit verstopt in het logo van Robinhood, in de vorm van een veer. Al is dat eerder een verwijzing naar de veer van de gelijknamige vigilant uit de Engelse folklore die geld van de rijken stal om het vervolgens aan de armen te geven.

Optimisten

Ook in België grepen jonge mensen de pandemie aan om meer te beleggen, zoals echte beursoptimisten doen. Dat blijkt uit een bevraging van de broker Keytrade Bank onder 1.000 beleggers. 'Jongeren zagen de coronacrisis duidelijk als een opportuniteit om wat extra te verdienen. Bijna één op de tien Belgen jonger dan 35 jaar (8,1%) ging sinds de start van de crisis actiever beleggen dan voordien.'

'Daarmee zetten vier keer meer jonge beleggers de stap naar de beurs dan 55-plussers (1,9%)', vervolgt Keytrade. 'Jonge beleggers zien crisissituaties vaker als een gezond investeringsklimaat. Uit het onderzoek bleek dat zij 10 procent vaker aangeven dat crisisperiodes een goed moment zijn om te beleggen.'

Volgens de broker groeide de portfolio van de jonge beleggers de afgelopen maanden aan, terwijl oudere beleggers hun aandelenmandje stabiel hielden door evenveel te kopen als te verkopen. Daarnaast blijkt dat jongeren minder sparen en meer beleggen. 'Beleggers onder de 35 gaven 29 procent vaker dan het nationale gemiddelde aan dat ze hun inkomsten sinds de crisis zagen terugvallen. Daardoor zeiden ze 32 procent vaker dat ze minder konden sparen, maar gingen ze 53 procent vaker actiever beleggen', klinkt het bij Keytrade.

De lagere spaarzin is een logisch gevolg van het extreme lagerenteklimaat dat veroorzaakt wordt door de slechte economische vooruitzichten en de massale obligatie-aankopen door centrale banken.

Waarin beleggen ze?

De Robinhoods beleggen sinds de crisis dus actiever omdat ze kansen zien. De meeste opportuniteiten zien ze in bedrijven die helemaal aansluiten bij hun dagelijkse belevingswereld, waar alles om digitaal draait. In plaats van tv kijken ze naar vlogs op YouTube of series en films op streamingplatforms als Netflix en Disney+. Dus beleggen ze in aandelen zoals de eigenaar van YouTube, Google-moeder Alphabet en in Netflix en Disney .

Daarnaast vindt een groot deel van hun alledaagse communicatie plaats via sociale media als Facebook en Instagram. Beide vallen onder het aandeel Facebook . En wat gebruiken ze om series te kijken en berichten te versturen? Precies, hun smartphone. Geen wonder dat het aandeel Apple , het bedrijf van de populaire iPhone, in het lijstje van de meest verhandelde aandelen op Robinhood staat.

Tesla

Een ander aandeel dat geweldig in trek is bij de jonge beleggers is de elektrische automaker Tesla . Terwijl de 'oude autobouwers' nog maar aan het begin van hun elektrificatie staan, maakt Tesla al jaren wagens die louter op elektriciteit rijden. Als jongeren kijken naar de sputterende Duitse autosector en die vergelijken met het boomende Tesla, versterkt dat hun verhaal dat Tesla de toekomst heeft. Bovendien is de CEO van het bedrijf, Elon Musk, een razend populair figuur onder de Robinhoods. Dat zwengelt het geloof in de autoproducent nog eens extra aan.

Tuimelend Tesla | Bull, Bear & Bas

'Jongeren kijken vandaag naar het verhaal van een bedrijf', zei Nick Bortot in een interview met De Tijd. Hij is de CEO van de broker BUX, die de Europese Robinhood wil worden. Dat verklaart waarom jonge beleggers het aandeel Tesla blijven kopen ondanks de fors opgelopen waarderingen: het verhaal is ijzersterk.

Toch blijven Belgische jonge beleggers ook graag dicht bij huis volgens Keytrade. 'Bekende namen als AB InBev , ING en Ageas zijn de drie populairste aandelen onder jonge beleggers bij Keytrade Bank.'

Duurzaamheid

Een ander belangrijk thema voor beleggende jonge mensen is duurzaamheid. Ze beleggen over het algemeen niet graag in bedrijven die meehelpen aan de klimaatopwarming. Robinhoods laten olie-aandelen gewoonlijk links liggen. Ze stappen vaker in aandelen en trackers die sterk focussen op groene energie.