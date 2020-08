'Wij willen de Europese Robinhood zijn'...

Vanaf vandaag kunnen ook Belgen de beursapp van Bux downloaden. Deze Nederlandse fintechgroep verleidde in Europa reeds 300.000 klanten. 'Handelen in aandelen kan gratis of tegen 1 euro', zegt CEO Nick Bortot.

Nick Bortot stond in het jaar 2000 aan de wieg van onlinebroker Binck. Hij stampte onder meer Binck België uit de grond. In 2012 deed hij de deur van Binck achter zich dicht. 'Ik wilde beleggen toegankelijker maken voor iedereen. Dat betekent minder complex en minder duur. In 2013 heb ik de plannen getekend. In 2014 zijn we van start gegaan met Bux.'

Bux startte met CFD's, een financieel product waarmee je de prestatie van een aandeel kan nabootsen. De app werd in meerdere landen uitgerold, maar niet in België, omdat hier CFD's verboden zijn. 'CFD's waren toen de gemakkelijkste manier om beleggen simpel en goedkoop aan te bieden. Je kon Amazon voor 10 euro kopen (in het jargon: in fracties, red.).'

Sinds 2018 creëerde de Europese Mifid2-richtlijn volgens Bortot een nieuwe mogelijkheid. 'De orders voor liquide Europese aandelen kunnen niet alleen naar Euronext of een concurrerende beurs gaan, maar ook naar een interne afhandelaar. (Daarbij handelt de klant tegen het orderboek van een financiële instelling, red.). Daardoor is de kostprijs voor brokers verder gezakt. Dat heeft de oprichting mogelijk gemaakt van Zero Bux, dat gratis aandelenhandel biedt.'

In 2015 lanceerde een Britse broker al gratis aandelenhandel in België. Toen moest men betalen om dividenden te ontvangen. Hoe verdient u de kost?

Nick Bortot: 'Als u een Amerikaans aandeel koopt, betaalt u een toeslag via een marge op de wisselkoers. Als u gratis een Europees aandeel wil kopen, drukken we de kosten door de orders te bundelen en op het einde van de handelsdag in één order uit te voeren.'

'Als de klant liever een marktorder of een limietorder ingeeft, moet die 1 euro betalen. Die 1 euro is een groot deel van ons inkomen. Daarom is het van belang veel klanten te hebben in veel landen.'

'Buiten de wisselkoersmarge op Wall Street en de 1 euro voor Europese limietorders rekent Bux geen kosten aan.'

Wie een gratis order ingeeft voor een Europees aandeel, weet dus niet welke prijs hij zal betalen of ontvangen. Zijn beleggers daartoe bereid?

Bortot: 'Als u op de lange termijn gelooft in Tesla, zal het voor uw rendement weinig uitmaken op welk uur van de dag u koopt. De transactie tegen de slotkoers kan trouwens ook in uw voordeel uitvallen afhankelijk van het verloop van de beursdag.'

'Ik merk trouwens dat jonge beleggers op een andere manier te werk gaan. Toen ik jong was, waren we bezig met koers/winstratio's en met lokale bedrijven. Jongeren kijken vandaag naar het verhaal, ongeacht de nationaliteit van het bedrijf. Geloven ze erin of niet? Is het een bedrijf dat iets goed doet voor maatschappij en milieu? Met dat soort dingen zijn jongeren bezig. Overigens zijn ook ouderen welkom als klant. (lacht).

In welke mate zijn jullie bezig met financiële opvoeding? Weten jullie klanten wat een aandeel is?

Bortot: 'Wie klant wil worden, moet een kennistest doen. Vermits onze Nederlandse toezichthouder AFM aandelen als een niet-complex product beschouwt, is het aantal vragen beperkt. Trackers worden als complexer bekeken, waardoor er daarover wat meer vragen zijn.'

Opletten voor de fiscus In feite is het niet mogelijk voor een Belg om gratis aandelen te kopen. Er is immers een beurstaks van 0,35 procent verschuldigd. Bux zal die beurstaks niet inhouden. Dat betekent dat u die taks zal moeten aangeven en betalen via het belastingformulier. Bux zal ook geen Belgische roerende voorheffing op dividenden. Ook dat zal u moeten compenseren via het belastingformulier. Als u dat niet of niet correct doet, doet u aan belastingontduiking en dreigen boetes. 'We zullen de klanten periodiek een overzichtje bezorgen, om dat werk te vergemakkelijken. En mogelijk houden we de taks wel in de toekomst in, afhankelijk van de vraag', klinkt het bij Bux.



Wie zich aansluit bij Bux Zero, opent een rekening bij ABN AMRO in Nederland. Dat impliceert dat u de buitenlandse rekening moet aangeven bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) en jaarlijks in het belastingformulier. Het geld bij ABN AMRO valt onder de Nederlandse waarborgregeling.

'In de app voorzien we 'stories', vergelijkbaar met de stories in Instagram. De stories zijn feitelijk een link naar de blog. Wij schrijven in zes talen dagelijks educationele content en nieuws over de markten.'

U wil aandelen van klanten op termijn uitlenen aan shorters. Is dat niet gevaarlijk? Wat als de ontlener bankroet gaat?

Bortot: 'Wie klant wil worden, moet zich akkoord verklaren dat de aangekochte aandelen kunnen worden uitgeleend aan derden. Op dit moment doen we dat nog niet, omdat je daarvoor voldoende volume moet hebben. Als we het doen, dan wordt dat uitbesteed aan onze financiële partner ABN AMRO. Die effecten worden uitgeleend tegen een waarborg. In de VS is dat de normaalste zaak van de wereld. In Europa heeft het een kwalijk imago. Onterecht.'

In welke mate is Bux vergelijkbaar met de populaire Amerikaanse gratis beursapp Robinhood?

Bortot: 'Ik vind het vergelijkbaar. We willen alleszins de Europese Robinhood worden. Het belangrijkste verschil is dat Robinhood geld krijgt als het orders doorstuurt naar een financiële partij. Dat is in Europa verboden.'

'In de VS hebben 40 procent van de mensen een beleggingsrekening. In Europa is dat 15 procent. Ik geloof dat we op dat vlak zullen veramerikaniseren. Jongeren beseffen steeds meer dat de beurs een antwoord kan bieden in een wereld van lage rente, torenhoge huizenprijzen en beperkte of onzekere pensioenen. Al is het maar door 100 euro per maand te beleggen. Dan helpt het als daarvan niet 5 à 6 euro opgaat in kosten.'