Wildgroei aan standaarden blijft struikelblok voor duurzaam beleggen

Aandacht voor de werkomstandigheden in de aanvoerketens is een belangrijker issue voor kledingfabrikanten dan bij een biotechbedrijf. Aangepaste standaarden per sector lijken daarom nodig.

De achilleshiel van duurzaam beleggen blijft het gebrek aan één standaard voor de rapportering. Een poging om orde te brengen in de wildgroei aan duurzaamheidsmetingen wint aan vaart, maar de uitdagingen blijven enorm.

Wie een kijkje neemt onder de motorkap van de duurzaamheidsrapportering ontdekt een gruwelijke lettersoep aan standaarden en regelgevingen. GRI, SASB, CDP, IIRC, CDSB, TCFD: allemaal organisaties en standaarden met de ambitie om de referentie te zijn in het meten en rapporteren van de duurzaamheidsaspecten van bedrijven.

Hun aantal is zo hallucinant hoog dat niemand echt lijkt te weten hoeveel er exact zijn. De gespecialiseerde website The Reporting Exchange kwam in 2019 uit op ruim 1.700 standaarden en regelgevingen, waaronder meer dan 360 verschillende rapporteringsstandaarden voor ESG (Environmental, Social, Governance).

De essentie Het enorm aantal standaarden voor de rapportering van ESG irriteert beleggers, activisten en bedrijfsleiders.

Vijf leidende standaardzetters willen samenwerken om een en ander te harmoniseren.

De vraag is of geen aparte ESG-standaarden per sector nodig zijn en of Europa en de VS eenzelfde focus zullen leggen.

De wildgroei aan ESG-metingen is dé zwakke plek van duurzaam beleggen en ergert zowat alle betrokken partijen. Bedrijven weten niet waarop te focussen en klagen dat ze overstelpt worden met vragenlijsten van telkens weer nieuwe ratingbureaus. Anderzijds stelt de chaos diezelfde bedrijven wel in staat aan cherrypicking te doen en die metingen te kiezen die hen het best uitkomen, zeggen duurzaamheidsactivisten. Dat is mogelijk omdat nauwelijks een lijn te trekken is in de diverse rating- en rapporteringsystemen, zodat eenzelfde bedrijf heel verschillend kan scoren afhankelijk van wie de meting doet. Wat het dan weer moeilijk maakt voor beleggers om zinvolle vergelijkingen te maken.

In 2019 waren er meer dan 360 verschillende rapporteringsstandaarden voor ESG, becijferde The Reporting Exchange.

Gelukkig lijkt er wat te bewegen. In september vorig jaar kondigden vijf van de leidende standaardzetters aan dat ze willen samenwerken om een en ander te harmoniseren. Tot het vijftal horen de Global Reporting Initiative (GRI), al in 1997 opgericht en misschien wel de invloedrijkste organisatie, en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Terwijl de eerste focust op het meten van de impact van een bedrijf op de samenleving en de planeet, kijkt de laatste naar de impact van ESG op het bedrijf zelf en dus indirect op de belegger. In die zin zijn ze complementair. De SASB kreeg intussen nog een boost door de omarming door het World Economic Forum, waardoor het bedrijfsleven zich mee achter een standaard schaart.

Realistisch

Het uiteindelijke doel is tot een wereldwijde standaard te komen, te vergelijken met de IFRS- en GAAP-standaarden die voor de klassieke financiële rapportering gelden. De vraag is hoe realistisch dat is. Ten eerste gingen aan IFRS en GAAP jarenlange onderhandelingen vooraf, terwijl bezorgde waarnemers erop wijzen dat de klimaatverandering dermate urgent is dat tien jaar palaveren over een ESG-standaard geen optie is.

Fundamenteler is de vraag of duurzaamheidsrapportering wel vergelijkbaar is met het rapporteren van financiële cijfers. Voor dat laatste is een homogene aanpak mogelijk, terwijl bij duurzaamheid een specifieke aanpak per sector nodig kan zijn. Zo is de correcte behandeling van werknemers in de Aziatische aanvoerketens van kledingfabrikanten een prioritair ESG-aandachtspunt in die sector, maar geldt dat veel minder voor biotechbedrijven. Net zoals brandstofefficiëntie belangrijk is voor de tankersector, maar niet meteen hoog op de agenda staat bij een mediagroep. Een enkele standaard voor alle sectoren kan weleens een illusie zijn.

Een extra uitdaging is dat het belang van bepaalde ESG-issues kan veranderen met de tijd. Zo heeft de Black Lives Matter-beweging het voorbije jaar de aandacht voor diversiteit en discriminatie verscherpt. Standaarden horen dan ook voldoende flexibel te zijn. Dat is ook wat AB InBev vraagt. De biergigant baseert zijn huidige duurzaamheidsrapportering op meerdere standaarden, waaronder GRI, SASB en CDP (voorheen Carbon Disclosure Project). De groep ijvert voor standaarden, maar pleit tegelijk voor voldoende flexibiliteit om ‘nuances tussen regio’s, industrieën en businessmodellen’ te kunnen vatten, signaleerde haar duurzaamheidsmanager onlangs in Financial Times.

Een mogelijke splijtzwam is de groeiende aandacht voor ‘dubbele materialiteit’ bij ESG-rapportering. Het idee daarachter is dat een bedrijf moet rapporteren over duurzaamheidsaspecten met een wezenlijke impact op twee vlakken: op het bedrijf zelf en op de samenleving. Alleen dreigt volgens sommigen een cultureel verschil op te duiken tussen Europa en de VS. Europeanen leggen net als GRI meer de nadruk op de maatschappij, terwijl Amerikanen - waar SASB aan invloed wint - het accent leggen op de impact van ESG op de belegger in een bedrijf.