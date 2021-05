Wilt u ook met pensioen op uw 30ste?

Genoeg geld hebben om van te leven, zonder dat u nog moet werken? De aanhangers van de FIRE-beweging bewijzen dat u daarvoor geen miljardair hoeft te zijn.

FIRE staat voor Financial Indepence and Retire Early, een fenomeen dat jaren geleden is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Vrij vertaald: financieel onafhankelijk worden zodat u vroeger - bijvoorbeeld op uw 30ste of 40ste - met pensioen kan.

Al is het niet iedereen in de FIRE-beweging te doen om effectief te stoppen met werken, maar wel om op een bepaald moment de vrijheid te hebben om te doen wat u graag doet. Dat kan bijvoorbeeld een deeltijdse job zijn, die minder stresserend is, of het uitoefenen van uw passie.

Hoe? Door een combinatie van minder uit te geven én te beleggen, zodat u op termijn kunt leven van het rendement van uw investering.

Hoe wordt u nu financieel onafhankelijk? Eenvoudig gesteld: door zo weinig mogelijk uit te geven én tegelijkertijd een vermogen op te bouwen, zodat u op termijn kan leven van het rendement van uw beleggingen.

Geen standaardplan

Een standaardplan om financieel onafhankelijk te worden is niet echt voorhanden. Bovendien hangt het van uw persoonlijke situatie af hoeveel u opzij kunt zetten of nodig hebt om van te leven. Iemand die een lening heeft lopen en kinderen heeft, zal in principe minder kunnen beleggen dan iemand die nog in Hotel Mama woont en nauwelijks vaste kosten heeft.

Er zijn wel een aantal algemene regels waarop u kunt terugvallen.

Met uw geld op een spaarrekening te laten staan zal u er alvast niet komen. De meeste spaarrekeningen brengen momenteel per jaar amper 0,11 procent rente op, en het ziet er niet naar uit dat de spaarrente snel gaat stijgen. Door te beleggen - liefst op een zo goedkoop mogelijke manier - kunt u op lange termijn wél een mooi rendement realiseren.

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat u 25 keer uw jaarlijkse uitgaven moet hebben bijeengespaard om in theorie ‘met pensioen’ te kunnen gaan. Hoe hoger uw uitgaven, hoe meer u dus moet opzijzetten. Vandaar het belang om uw uitgaven - waar het kan - te beperken. Sommige FIRE-adepten gaan daar heel ver in, en leven met minimale kosten, zodat ze zoveel mogelijk opzij kunnen zetten.

Een andere regel is de 4 procent-regel. Welk vermogen hebt u met andere woorden nodig, zodat 4 procent daarvan overeenkomt met uw jaarlijkse uitgaven. Stel dat uw jaarlijkse kosten 25.000 euro bedragen. Dan hebt u dus 625.000 euro nodig. Met 4 procent daarvan zou u elk jaar moeten rondkomen, zonder dat u inteert op uw vermogen, want dat blijft ook renderen.

Hoe vroeger u kan beginnen, hoe beter ook. Want dan speelt de kracht van de samengestelde intrest of het rente-op-rente-effect. Wat u met uw beleggingen verdient, brengt het jaar nadien zelf ook op.

Precieze cijfers over hoeveel FIRE-adepten ons land telt, zijn er niet. Maar op het socialemediaplatform Reddit telt de Belgische FIRE-community zo'n 13.700 volgers.