Wim Lewi wordt hoofdanalist KBC Securities

Wim Lewi was tot vorige week aan de slag bij zijn eigen analyseboetiek ValueScan, maar is sinds deze week hoofd aandelenresearch bij KBC Securities, het grootste beurshuis van België. Hij volgt Alan Vandenberghe op, die vorige maand verhuisde naar de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De nieuwe job is een terugkeer naar de eerste voor Lewi. Hij begon zijn carrière in 1993 bij KBC Securities. Daarna werkte hij voor Fortis in Londen en Brussel, waar hij tussen 2004 en 2007 hoofd aandelenresearch was. Daarna ging aan de slag als buyside analist voor de Nederlandse vermogensbeheerder Robeco. De jongste acht jaar werkte hij als onafhankelijk analist.