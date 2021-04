'Winsteffect bij Proximus slechts tijdelijk'

Proximus oogst geen lof met zijn kwartaalcijfers. 'De winst is alleen hoger dan verwacht omdat de investeringen op een trager toerental draaiden', zeggen analisten.

Slim van de belegger om de Bel20 vrijdag vlak voor het Feest van de Arbeid 0,7 procent lager te sturen naar 4.012 punten. Kwestie van het licht ontvlambare debat over de vergoeding van arbeid versus die van kapitaal niet op de spits te drijven.

Proximus levert in deze een bijdrage met een beurskoers die 0,8 procent afbrokkelt naar 17,73 euro. 'Een portie gemengd', omschrijft KBC Bolero in zijn dagelijkse nieuwsbrief het kwartaalrapport van de Belgische marktleider in telecomdiensten. CEO Guillaume Boutin sprong nipt over de lat, maar had die zelf eind februari met een waarschuwing voor een lagere winst over 2021 laag gelegd.

Jefferies, al langer de grootste criticus van Proximus met een verkoopadvies en koersdoel van 13,60 euro, blijkt niet te vermurwen. 'De winst is alleen hoger dan verwacht omdat de investeringen minder dan verwacht zijn opgeschroefd. Dat is slechts tijdeljik', schrijft analist Ulrich Rathe.

Er speelt ook een gelijkaardig effect als bij grote rivaal Telenet donderdag. Klanten knippen steeds vader de kabel door en ruilen hun (te) dure bundels (4P of 4Play in het jargon, met televisie, internet en vast en mobiel bellen) in. Vaak ruilen ze die vooralsnog voor een nog altijd lucratieve bundel (3P zoals de Flex-formule). Die zijn sowieso (iets) minder lucratief: gemiddeld leveren ze per klant 91,2 euro op, tegenover 99,2 euro bij 4P.

Niet dramatisch dus, maar Rathe stipt aan dat de globale inkomsten uit 'x-play'-klantendiensten afgelopen kwartaal 0,1 procent zakten, terwijl er zowel in het derde als vierde kwartaal van 2020 nog 1,3 procent groei was. 'Het management verwijst naar een actieve migratie van dure erfenisbundels naar Flex', zegt de analist.