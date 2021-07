Winstmachines van big tech verdienen half miljard per dag

Apple, Alphabet en Microsoft maakten dinsdagavond verbluffende cijfers bekend. Als het over winst maken gaat, geven ze de rest van de wereld het nakijken.

Het verbluffendst was Apple , het waardevolste bedrijf ter wereld. Aangevuurd door boomende verkopen van de iPhone, het populairste hebbeding ter wereld, sprong de omzet in het traditiegetrouw 'zwakke' lentekwartaal 36 procent hoger naar 81 miljard dollar. De nettowinst verdubbelde bijna, naar bijna 22 miljard dollar. Dat is omgerekend 238 miljoen dollar per dag (zie tabel). Geen enkel bedrijf in de wereld doet beter, ook niet het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco in een kwartaal met een fors herstelde olieprijs.

De essentie Alphabet, Microsoft en Apple klopten dinsdagavond de verwachtingen van analisten.

Beleggers reageren het meest positief op Alphabet. De groep slaat munt uit de boomende onlineadvertentiemarkt.

De drie bigtechbedrijven zijn geweldige winstmachines.

Google-eigenaar Alphabet vertaalde 62 procent groei in 18,5 miljard dollar nettowinst, goed voor de derde plek in onze ‘winstrangschikking’ na Apple en Saudi Aramco. Microsoft verdiende 16,5 miljard dollar in het kwartaal dat bij de groep van Satya Nadella het laatste is van het boekjaar 2020-2021. De drie vlaggenschepen van big tech verdienden van 1 april tot 30 juni gezamenlijk 623 miljoen dollar per dag, of omgerekend 527 miljoen euro.

Schermvullende weergave

De winstcijfers boomden tijdens de pandemie, wat zich in een navenante pandemische hausse op de beurs vertaalde. De drie zijn samen 6.400 miljard dollar (5.400 miljard euro) waard. Dat is meer dan de 5.200 miljard euro die alle 1.000 bedrijven op Euronext waard zijn. En dat terwijl die pan-Europese beurs toch ook boomende multinationale kleppers als ASML en LVMH - de twee waardevolste bedrijven van de eurozone - omvat.

Beleggersreacties

De keerzijde van die stratosferische beurswaarde is dat beleggers in een kramp(je) schieten bij het minste teken dat de turbo die de pandemie op het bedrijfsmodel van big tech gezet heeft, wat begint te dieselen. Dat zien we vooral bij Apple . CEO Tim Cook 'waarschuwde' tijdens de conferencecall dat de groei deze zomer wat zal afzwakken. Niet echt onlogisch gezien de 50 procentgroei van de iPhone vorig kwartaal. Bovendien is Cook altijd vrij conservatief in zijn vooruitzichten. Maar het volstaat voor het aandeel om woensdag bijna 3 procent lager te openen, ondanks het sterke kwartaalrapport. Omstreeks 17 uur is het verlies al verkleind tot een halve procent.

Alphabet, de mastodont rond Google en YouTube, zien we als een relatief veilige haven in de techsector. Quirien Lemey Techspecialist Degroof Petercam Asset Management

Microsoft noteert na een lichtrode opening 0,8 procent in de plus. Beleggers zoomden initeel in op de 'afzwakkende' groei van de belangrijkste motor: de clouddienst Azure. Maar alles is relatief. Exclusief wisselkoersbewegingen legde Azure nog altijd 45 procent groei voor.

Alphabet op kop

Het meest positief reageren beleggers op Alphabet , de moeder van Google, met een koersstijging van 4,6 procent. Alphabet deed het op alle fronten veel beter dan verwacht, met dank aan een krachtige onlineadvertentiemarkt. Brent Thill, analist van Jefferies, liet op de Amerikaanse zakenzender CNBC weten dat hij onder de indruk is van de cijfers. 'Niet alleen de omzet en de winst verbaasden. De vrije kasstroom overtrof de analistenverwachtingen met meer dan 47 procent. We denken dat ze een belangrijk deel daarvan terug in het opkoopprogramma voor eigen aandelen gaan stoppen.'