‘Winstverwachtingen voor 2020 te hooggespannen'

De financiële markten rekenen erop dat de bedrijfswinsten dit jaar met bijna 10 procent stijgen. 'Dat is overdreven. Bedrijven zullen hun winstprognoses noodgedwongen moeten verlagen', zegt Alexandre Narboni van de Franse vermogensbeheerder Comgest.

Narboni is bij Comgest een van de vier specialisten die het Comgest Growth World-fonds aansturen. Door het beheer van een fonds dat wereldwijd in aandelen belegt, heeft hij een goed zicht op zowel de bedrijfsresultaten als op de financiële markten.

Begin 2019 waren de verwachtingen voor de bedrijfswinsten vrij hooggespannen. De markt ging er toen vanuit dat ondernemingen wereldwijd 7 procent meer winst zouden boeken. Voor Noord-Amerika (+7,3%), Europa zonder het Verenigd Koninkrijk (+8,8%) en China (+12,9%) was het optimisme nog een stuk groter. Het bleek van korte duur. Al bij de presentatie van de jaarresultaten, in februari-maart 2019, werd duidelijk dat de ondernemingen terughoudender waren dan gedacht. In de loop van het jaar werden ze, mede door de opflakkerende handelsoorlog, alleen maar somberder. Eind december werd nog nauwelijks winstgroei verwacht, 0,4 procent om precies te zijn.

'Verwachtingen zijn te hoog'

Dit jaar zou het tij keren. De algemene verwachting is dat de winsten in 2020 met 9,7 procent toenemen. Comgest vindt dat een overdreven hoog cijfer. 'Onze boodschap blijft dezelfde: de winstverwachtingen zijn te hoog.' Narboni en zijn collega’s vrezen dat de ondernemingen flink de schaar moeten zetten in hun prognoses, onder meer door het coronavirus. Wat dan weer een impact zal hebben op de waarderingen, die al hoog zijn opgelopen.

De aandelenmarkten steunen maar op één pijler: liquiditeit. Alexandre Narboni Fondsbeheerder Comgest

Zijn de markten overgewaardeerd? Volgens Narboni is dat moeilijk te zeggen. De waarderingen staan wel dicht bij een piek en de markten lijken op groeiherstel te rekenen, terwijl het onzeker is of dat er komt. Het coronavirus zal ongetwijfeld een impact hebben op de wereldeconomie in het eerste kwartaal. 'Bedrijven kunnen de gevolgen van het virus nog niet kwantificeren, maar sommige sectoren worden zeker getroffen. Sinds de uitbraak is de omzet in de Chinese winkels van luxeproducten met 80 procent teruggevallen.'

'Lichten op oranje of rood'