WisdomTree: ‘Goud klopt zilver in 2019'

Analisten van de Amerikaanse vermogensbeheerder WisdomTree denken dat de zilverprijs in 2019 minder hard zal stijgen dan die van het goud.

In een eerder rapport gaf de vermogensbeheerder aan dat de goudprijs in 2019 zou stijgen door de toenemende onrust in de wereld en op de financiële markten.

Goud geldt in tijden van onrust als een veilige haven. De zilverprijs is voor 80 procent gecorreleerd met die van goud. Dat houdt in dat als goud met 10 procent zou stijgen, de zilverprijs in theorie met 8 procent omhooggaat.

Hoewel de twee edelmetalen elkaar sterk volgen, denken de analisten toch dat zilver wat slechter zal presteren. Zilver wordt namelijk - in tegenstelling tot goud - veel gebruikt voor industriële processen. Door de wereldwijde economische vertraging zal de vraag naar zilver vanuit die hoek verzwakken, wat druk op de prijs zet.