Wordt ethereum nieuwe cryptokoning?

De recordjacht van de cryptomunt ethereum gaat maar door, terwijl de bitcoin achterblijft. De munt heeft dan ook één belangrijke troef: zijn blockchain heeft mogelijk de toekomst.

De ethereum brak maandag door de 3.000-dollargrens en noteert dinsdag al boven 3.400 dollar. De munt doet het daarmee beter dan de bitcoin, die nog altijd ruim 11 procent onder zijn jaarpiek van 63.684 dollar staat.

Wordt ethereum de nieuwe cryptokoning?

Het is altijd lastig om bij cryptomunten te bepalen wat de oorzaak is van een forse koersstijging. Bij de ethereum lijkt het zo te zijn dat steeds meer mensen het nut van de blockchain van de cryptomunt onderkennen. De blockchain kent een bredere toepassing dan die van de bitcoin. Oprichter en programmeur Vitalik Buterin bedacht de ethereum om de blockchaintechnologie in te zetten voor allerlei andere toepassingen dan het regelen van betalingen (zie video).

Zo zijn zogenaamde 'smart contracts' een belangrijk onderdeel van de ethereum-blockchain. Met die slimme contracten is het mogelijk een soort onafhankelijke geheel digitale 'tussenpersoon' te creëren die vertrouwensproblemen wegneemt.

Hoe koop ik ethereums? De ethereum is net als andere bekende cryptomunten op een aantal platformen verhandelbaar. Het bekendste is waarschijnlijk de beursapp Robinhood, maar die is niet voor Europese gebruikers beschikbaar. Andere grote namen zijn Coinbase en Binance, die wel beschikbaar zijn voor Europese gebruikers. Bij dit soort cryptoplatformen kun je klant worden en vervolgens via een overschrijving geld storten op een cryptorekening. Vervolgens kan je de ethereum via het platform aankopen, waarna de munt in je persoonlijke 'spotwallet', een soort cryptoportefeuille, verschijnt. Je kan er ook voor kiezen de munt in een veiligere aparte 'wallet' te stoppen. Dat gaat dan weer via de blockchain, waardoor je extra transactiekosten moet betalen. Het is zelfs mogelijk hem op een fysieke offline wallet te zetten. Het is wel belangrijk te weten dat de meeste cryptobeurzen niet gereguleerd zijn.

Een voorbeeld van die toepassingen vinden we bij crowdfunding. Daarbij is het de bedoeling dat binnen een bepaalde tijd een bedrag van bijvoorbeeld 20.000 dollar wordt opgehaald voor een bepaald project. Als het niet lukt dat bedrag bij elkaar te krijgen, moeten de financiers die wel bereid waren geld te geven hun centen terugkrijgen. Normaal is daar een tussenpersoon voor nodig. Maar een 'smart contract' kan zo gemaakt worden dat beleggers hun geld automatisch terugkrijgen.

De kracht van die slimme contracten is dat ze automatisch betalingen uitvoeren en dat die uitvoering ook zeker gebeurt. Zelfs als een overheid wil dat het geld niet naar bepaalde rekeningen gaat, zal de technologie dat toch doen. Dat lijkt een uitermate slimme financiële innovatie die dus niet uit de banksector komt, maar uit de cryptowereld. Steeds meer mensen beginnen de waarde ervan te erkennen.

'Best bewaarde geheim ter wereld'

Daarom ook dat de voormalige voorzitter van de New York Stock Exchange (NYSE) Thomas Farley onlangs tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC zei dat de cryptomarkt het 'best bewaarde geheim in de wereld en mogelijk in de geschiedenis van de financiële markten' is. Hij had het daarbij ook over het nut van DeFi (kort voor Decentralized Finance, waar smart contracts een voorbeeld van zijn).

'Er is een hoekje in het cryptolandschap, DeFi, waar heel slimme mensen een code zetten op een blockchain naar keuze en dan heb je een zelfwerkend smart contract. Die markt heeft een enorm volume', stelde Farley.

Hij zei ook verbaasd te zijn over de manier waarop traditionele banken met die nieuwe ontwikkeling omgaan. 'De traditionele concurrenten van de cryptobeurzen hebben dit hele verhaal gewoon laten liggen. Daardoor is Coinbase nu een bedrijf van 80 miljard dollar. Ik denk dat crypto blijft en dat de geest uit de fles is.'