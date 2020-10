X-Fab: 'Het dieptepunt ligt achter ons'

De chipbakker zag de omzet 26 procent teruglopen tot 96 miljoen dollar, aan de bovenkant van de vooropgestelde vork (91 tot 97 miljoen). X-Fab rapporteert in dollar, de belangrijkste facturatiemunt in de mondiale chipsector.

Met doorgedreven kostenbesparingen - onder meer via tijdelijke werkloosheid in de belangrijke Franse en Duitse fabrieken - wist CEO Rudi De Winter de impact van de krimp lager op de resultatenrekening in te dammen. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) kwam uit op 4,7 miljoen dollar. Een marge van net geen 5 procent, beter dan de 0 à 4 procent waar De Winter in augustus op mikte.