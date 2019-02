Xior laat vers geld meteen renderen

De kotmadam van de Brusselse beurs krikte de winst per aandeel over 2018 licht op, ook al zijn er na de kapitaalronde bijna 70 procent meer mondjes te voeden.

Xior krikte over boekjaar 2018 de courante winst per aandeel - de winst die abstractie maakt van boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille of de indekking tegen rentecapriolen - met 2 procent op, tot 1,46 euro per aandelen.

Dat lijkt niet bijster indrukwekkend, maar is het wel. De specialist in studentenwoningen voerde namelijk in het voorjaar van 2018 een forse kapitaalronde door. En daardoor moet de winst - en dus ook het dividend - over 69 procent meer stukken gespreid worden dan eind 2017, 13,77 miljoen stuks om precies te zijn.

Xior liet het opgehaalde bedrag - meer dan 130 miljoen euro - dan ook niet lang een nulrentend spaarboekje staan.

5.505 Kotbaas trekt spurt Xior telde eind 2018 5.505 studentenwoningen, de helft meer dan de 3.678 eind 2017

De 'kotmadam van de Brusselse beurs' stak het geld vrijwel meteen in nieuwe projecten groeide zo ook in Nederland uit tot de grootste kotbaas. Begin december volgde een nieuwe grote deal bij de noorderburen, met onder meer in Maastricht het grootste project ooit voor de groep.

Eind 2018 telde Xior 5.505 studentenwoningen, tegenover 3.678 eind 2017 en slechts iets meer dan 2.000 bij de beursintroductie in 2015. Daardoor stegen de huurinkomsten vorig boekjaar met 65 procent naar 30,1 miljoen euro, de nettowinst ging 66 procent hoger naar 16,2 miljoen euro.

Xior beschikt nu over een portefeuille van 818 miljoen euro, tegenover 493 miljoen euro eind 2017. Minus schulden beloopt het eigen vermogen 28,44 euro per aandeel. Met andere woorden: tegen de jongste beurskoers (41,80 euro) noteert het aandeel nu tegen een premie van 47 procent op de intrinsieke waarde. Dat is niet uitzonderlijk voor een vastgoedgroep met een stevige staat van dienst: WDP, de marktleider in logistiek vastgoed, noteert zelfs bijna tegen 90 procent premie.

Xior krikt het dividend met 4 procent op naar 1,25 bruto per aandeel.

Voor 2019 voorspelt Xior verdere groei. Onlogisch is dat niet: heel wat in 2018 begonnen projecten moeten nog in 2019 opgeleverd worden. Andere reeds opgeleverde projecten leverden in 2018 maar een paar maanden huur op en tellen dit jaar voor het volle pond mee.