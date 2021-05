Yellen: 'Misschien renteverhoging nodig'

'De rente zal misschien iets moeten stijgen om te garanderen dat onze economie niet oververhit, hoewel de bijkomende overheidsuitgaven relatief klein zijn in verhouding tot de economie.' Dat heeft Yellen dinsdag gezegd in een interview met het magazine Atlantic. 'Dat kan een zeer bescheiden rentestijging veroorzaken.'

Economen debatteren al maanden over de vraag of het stimulerende begrotingsbeleid zal leiden tot een sterke stijging van de inflatie. De Amerikaanse regering en centrale bank (Fed) zeggen dat er geen reden is om een ontsporing van de inflatie te vrezen. Ze geloven dat de versnelling van de inflatie tijdelijk is en dat de centrale bank instrumenten heeft om de inflatie onder controle te houden.