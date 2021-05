Yellen corrigeert ongelukkige uitspraak over rentestijging

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zegt dat ze geen renteverhoging voorspelt of aanbeveelt en dat ze de onafhankelijkheid van de centrale bank respecteert.

De zeer ervaren Yellen heeft een communicatiefout gemaakt en snel rechtgezet. Een renteverhoging is niet iets wat ik voorspel of aanbeveel, zei ze dinsdagavond in een interview met The Wall Street Journal.

Enkele uren eerder had Yellen gesuggereerd dat een renteverhoging van de centrale bank misschien nodig was om de inflatoire gevolgen van de forse budgettaire stimulus onder controle te houden. 'Het zal misschien nodig zijn dat de rente iets stijgt om te garanderen dat de economie niet oververhit', zei ze in een interview met het magazine The Atlantic. Yellen verwees naar de verhoging van de overheidsuitgaven.

Opmerkelijk

Die uitlating van Yellen was opmerkelijk, omdat de Amerikaanse centrale bank (Fed) onafhankelijk is. Met uitzondering van de regering-Trump is het een traditie dat Amerikaanse regeringen geen uitspraken doen over het monetair beleid van de centrale bank.

Met uitzondering van de regering-Trump is het een traditie dat Amerikaanse regeringen geen uitspraken doen over het monetair beleid.

Als voormalig voorzitter van de Fed weet Yellen zeer goed dat de centrale bank onafhankelijk is. 'Als iemand de onafhankelijkhid van de Fed waardeert, ben ik het', zegt ze in het interview met The Wall Street Journal. 'Het is aan de centrale bank om het monetair beleid te bepalen. Ik zal daarover geen opinie uitspreken.'

Yellen verwacht geen ontsporing van de inflatie. Ze zei dat de stijging in de komende maanden vooral het gevolg zal zijn van problemen met de aanvoer, hogere energieprijzen en de stijgende vraag naar arbeidskrachten. 'Ik denk niet dat er een inflatieprobleem zal zijn. Maar als er een is, kunnen we op de Fed rekenen om dat aan te pakken.'

Inflatievrees

Niet iedereen is het daar mee eens. De voormalige Amerikaanse minister van Financiën Lawrence Summers vreest dat de forse budgettaire stimulus de inflatie sterk zal doen stijgen. De Amerikaanse president Joe Biden lanceerde in maart een stimulusplan van 1.900 miljard dollar en kondigde sindsdien twee plannen aan die de overheidsuitgaven met 4.000 miljard zullen doen stijgen.

Yellen verwacht geen ontsporing van de inflatie. De extra overheidsuitgaven worden gespreid over acht tot tien jaar, onderstreept ze.

De extra overheidsuitgaven worden gespreid over acht tot tien jaar, onderstreept Yellen. Ze voegde eraan toe dat de regering de vennootschapsbelasting en belastingen voor rijke gezinnen wil verhogen om de extra uitgaven te betalen.

Ook Fed-voorzitter Jerome Powell gelooft dat de stijging van de inflatie tijdelijk is. De bestuurders van de centrale bank signaleerden in maart dat ze het nulrentebeleid minstens tot eind 2023 willen voortzetten. Veel economen verwachten al vroeger een eerste renteverhoging, wellicht in de loop van 2023.