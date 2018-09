Zalando stuurt opnieuw winstalarm uit

Van een kwart winstgroei tot kwart winstdaling over 2018. Logisch dat beleggers twijfelen of het warme weer het enige probleem van de webgigant is.

Zalando viert deze maand zijn tiende verjaardag, maar feestelijk zal de stemming in het Berlijnse hoofdkwartier van Europa's grootste webwinkel voor kleding niet zijn. Europa's grootste webwinkel voor kleding waarschuwt dat de bedrijfswinst over heel 2018 tussen 180 à 190 miljoen euro zal liggen. Dat is een daling met 10 à 30 procent vergeleken met de 215 miljoen euro over 2017.

De vorige waarschuwing van co-CEO Rubin Ritter was pas zes weken oud: begin augustus klonk het dat de prognose van begin dit jaar te optimistisch was en dat de bedrijfswinst aan de onderkant van de beloofde vork van 220 à 270 miljoen euro. De bovenkant van de vork impliceerde een groei van een kwart.

'Een uitzonderlijk lange en hete zomer weegt op de omzet en de rendabiliteit', stelt Ritter. De start van de verkoop van de herfstcollectie is traditioneel één van de rendabelste periodes voor Europese retailers. Maar door het warme weer toonden klanten weinig interesse en moest Zalando dus ongewoon veel kortingen toekennen om te vermijden dat de collectie op de schappen bleef liggen.

Zalando is geen alleenstaand fenomeen. 'De waarschuwing komt er in een moeilijk klimaat voor de hele Duitse kledingsector', stipt Morgan Stanley-analist David Gardner aan. 'Data van onderzoeker Textilwirtschaft wijzen dat de kledingverkopen tot nog toe in het derde kwartaal jaar op jaar met 1 procent krimpen, tegenover 6 procent groei een jaar eerder.'

Toch heerst bij beleggers scepsis dat de problemen bij Zalando alleen meteorologisch van aard zijn. Dat illustreert de koersval: minus 12 procent naar 37 euro, een kwart onder de piek van net geen 50 euro begin deze zomer. Sinds de beursgang bijna vier jaar geleden - tegen 21,50 euro per stuk - is er wel nog stevige winst.