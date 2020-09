'Zege Biden zou bankaandelen boost geven'

Volgens de onderzoeker is de rotatie naar techaandelen over de voorbije maanden het gevolg van de slechte groeivooruitzichten voor de economie. Als winsten moeilijk te verkrijgen zijn, willen beleggers graag een premie betalen voor 'the next big thing', de volgende doorbraak, of voor aandelen die kunnen klimmen in een stagnerende economie. Wanneer we in de toekomst daadwerkelijk allemaal in een Tesla rijden, maakt het niet uit met welk tempo de huidige economie groeit. Hetzelfde kan verklaren waarom beleggers voor de dataspecialist Snowflake 100 keer de omzet betalen. Want wanneer het bedrijf daadwerkelijk een concurrent wordt voor Amazon zou het dat waard kunnen zijn.