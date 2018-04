Zelfs Paashaas kan ECB niet helpen

Drie jaar en 2.346 miljard stimulus verder blijft de inflatie in de eurozone hardnekkig onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank.

Een inflatie van 'minder dan, maar dicht bij 2 procent' is de enige doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die doelstelling rateren de centraal bankiers nu al bijna vier jaar onafgebroken en zullen ze volgens de eigen prognoses tot 2020 blijven missen.

Schermvullende weergave ©Bloomberg

In maart steeg de globale inflatie volgens de eerste raming van de cijferaars van Eurostat tot 1,4 procent, dankzij de duurdere voeding. Maar exclusief de voedsel- en energieprijzen bleef de kerninflatie vastgeroest op 1 procent. Dat ondanks een relatief vroeg Pasen, wat normaal gezien via duurdere reizen een tijdelijke boost aan de levensduurte moet geven.

Ook de sterke arbeidsmarkt vertaalt zich nog niet in hogere looneisen en dus hogere inflatie, stelt ook ING-econoom Bert Colijn vast. 'Met loonstijgingen die geen betekenisvolle stijging laten zien, duurt het langer dan verwacht voordat de krappe arbeidsmarkt en de vele vacatures zich in een opwaartse druk op de prijzen vertalen.'

Data van Eurostat leren dat in maart nog 8,5 procent van de beroepsbevolking in de eurozone zonder job zat, het laagste peil in negen jaar. In een jaar tijd telt de eurozone bijna 1,5 miljoen werklozen minder, met dank aan de recente groeispurt.

Monetair driebanden

En toch toont de inflatie geen tekenen van leven. Centraal bankiers vinden 'een beetje inflatie' belangrijk als prikkel voor consumenten en ondernemers om het geld te laten rollen.

Minder uitgesproken, maar even belangrijk is dat 'een beetje inflatie' ook helpt om de gigantische schuldenlast van de Europese overheden - collectief bijna 10.000 miljard euro in de eurozone - op een relatief pijnloze manier reëel af te toppen.

De Heilige Graal van de ECB De Europese Centrale Bank definieert 'prijsstabiliteit' - haar enige doelstelling - iets anders dan de gemiddelde consument die het leven liefst niet duurder ziet worden. Wel als een stijging van de inflatie van 'minder dan, maar dicht bij' 2 procent.

Daarom koopt de centrale bank sinds maart 2005 op grote schaal met vers gedrukt geld overheids- en bedrijfsschulden op, 'een kwantitatieve versoepeling' in het bankiersjargon.

Door in bulk schulden op te kopen spelen centraal bankiers een soort monetair driebanden: met de bulkinkoop van schulden stoppen ze banken en beleggers massa's cash in de handen, met het vriendelijke verzoek die cash productiever aan te wenden via de aankoop van aandelen en bedrijfskredieten. Daarbij hopen ze dat bedrijfskredieten goedkoper worden en dat via meer bedrijfsinvesteringen de economie en de inflatie een boost krijgen.

In drie jaar tijd kocht ECB-voorzitter Mario Draghi voor 2.346 miljard euro schulden op, een bedrag waar je de hele Italiaanse schuldenberg mee kan opkopen. De balans van de ECB is zo tot een record van 4.471 miljard euro opgezwollen.

Voorlopig boekt Draghi niet veel resultaat, toch niet op inflatievlak. Intussen groeit de kritiek op het gratisgeldbeleid. Spaarders verliezen jaar na jaar geld en dat leidt zeker in Duitsland - een spaarzame natie die collectief per seconde meer dan 5.000 euro op het spaarboekje zet - tot knarsende tanden.

Het antwoord van Draghi & co. op die kritiek is in essentie à la Edith Piaf, 'Non, je ne regrette rien'. 'Zonder ons harde optreden had de wereld er ingrijpend slechter uitgezien', pareerde ECB-hoofdeconoom en Draghi-rechterhand Peter Praet.

In het inflatierapport van vandaag zit niets dat een strengere ECB rechtvaardigt Bert Colijn ING-econoom

Als reactie op de aantrekkende economie heeft de ECB de inkopen gehalveerd tot 'slechts' 30 miljard euro per maand. Om u een idee te geven: dat maandelijks bedrag is ongeveer de totale financieringsbehoefte van de Belgische overheid in heel 2018.

Een einde van de stimulus en de nulrente lijkt niet voor meteen. 'In het inflatierapport van vandaag zit niets dat een strengere ECB rechtvaardigt', stelt Colijn.

De econoom stipt aan dat zelfs typische hardliners in de raad van bestuur van de centrale bank, zoals de Duitser Jens Weidmann en de Nederlander Klaas Knot, zich onlangs vrij gematigd uitlieten. Weidmann liet weten comfortabel te zijn met de huidige marktconsensus die pas rond midden 2019 een eerste renteverhoging plant.