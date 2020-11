Zenitel trekt van de beurs weg

Na Sioen trekt opnieuw een oudgediende van de Brusselse beurs de deur achter zich dicht.

Na Sioen dreigt nu ook Zenitel , de specialist in kritieke communicatiesystemen, van de beurs te verdwijnen. Grootaandeelhouder 3D, de investeringsmaatschappij van de ondernemersfamilies Donck en Desimpel, lanceert een overnamebod van 22,75 euro per aandeel. Dat is een premie van 38 procent op de slotkoers van vrijdag, 16,50 euro.

3D controleert nu 48 procent van de aandelen van de specialist in radiocommunicatie. Degroof Petercam gaat als onafhankelijk expert een waarderingsverslag opstellen.

Zenitel is ontstaan uit de fusie van het Belgische SAIT - in 1901 met de zegen van Leopold II en Guglielmo Marconi begonnen als specialist in vonkzenders - met het Noorse Stento. Maar in de loop der jaren zijn alle ‘Belgische’ activiteiten verkocht, zodat alleen het Noorse deel nog overblijft. Zenitel levert intercomsystemen die onder alle omstandigheden moeten werken, zoals in tunnels, schepen, boorplatformen en grote industriële sites.

Het overnamebod komt er net als bij Sioen net op een ogenblik dat de resultaten na enkele moeilijke jaren aan de beterhand lijken. Over de eerste jaarhelft van 2020 verdubbelde Zenitel de bedrijfswinst tot net geen 4 miljoen euro, terwijl de omzet 3 procent kromp naar 36,8 miljoen euro.

De Brusselse beurs kon recent nieuwkomers als Hyloris, Unifiedpost en Nyxoah verwelkomen. Vaak gaat het om jonge (farma)techbedrijven die nog cash nodig hebben om hun groei te financieren.

Exodus