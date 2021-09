Zes op de tien beleggers voelen zich rijk met portefeuille van half miljoen

Jongeren en Franstaligen voelen zich sneller rijk dan 55-plussers en Nederlandstaligen, blijkt uit de beleggersbarometer van ING.

Hoeveel roerend vermogen moet u hebben om zich rijk te voelen? Volgens een peiling van ING is voor 12 procent van de Belgische beleggers 50.000 euro voldoende. Met een vermogen van 0,5 miljoen euro voelt 60 procent zich rijk en met 2,5 miljoen 92 procent.

De enquête suggereert dat de antwoorden afhangen van de persoonlijke situatie. Met een vermogen van 250.000 euro voelt 59 procent van de minder dan 35-jarigen zich rijk en minder dan 30 procent van de 55- tot 69-jarigen. Volgens onderzoek van de Nationale Bank stijgt het gezinsvermogen (inclusief vastgoed) tot 65 jaar. Daarna daalt het.

Er zijn volgens de peiling van ING ook regionale verschillen. 48 procent van de Franstaligen voelt zich rijk vanaf 250.000 euro. Bij de Nederlandstaligen is dat maar 38 procent.

De bank polste ook naar de tevredenheid over het roerende vermogen. 53 procent is tevreden en 19 procent niet. Bij de Nederlandstaligen is 61 procent tevreden, bij de Franstaligen slechts 43 procent. Dat is geen verrassing. Vlamingen sparen meer dan Walen en Brusselaars en hebben daardoor een groter vermogen.

Mannen meer tevreden

Mannen (60%) zijn meer tevreden over hun vermogen dan vrouwen (43%). Dat heeft ook een invloed op de levensvoldoening. Mannen (64%) voelen zich beter in hun vel dan vrouwen (59%), maar het verschil is minder groot dan bij de tevredenheid over het vermogen.

Er bestaat volgens ING een 'zwakke positieve relatie' tussen de tevredenheid over het vermogen en de levensvoldoening. 33 procent van de beleggers met een portefeuille van minder dan 10.000 euro is tevreden over het leven, tegenover 65 procent van de beleggers met een groter vermogen. 'Dat spoort met eerder onderzoek dat vermogensverschillen in een land zich ook in zekere mate vertalen in verschillen in geluksgevoel', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

Het percentage beleggers dat op jaaropbrengsten van meer dan 10 procent op aandelen rekent, is in vergelijking met de periode 2014-19 verdubbeld. Beleggersbarometer ING

Hoewel het optimisme over de beurs lichtjes terugvalt, blijft het hoog. Het geloof in aandelen is de jongste twee jaar flink toegenomen. Het percentage beleggers dat op jaaropbrengsten van meer dan 10 procent rekent als ze tien jaar in aandelen beleggen is in vergelijking met de periode 2014-19 verdubbeld tot 21 procent.