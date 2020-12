Zet herstel Amerikaanse arbeidsmarkt door?

Beleggers kijken uit naar cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid en werkloosheid van november. Economen verwachten een licht lagere werkloosheidsgraad.

Zoals bij het begin van elke maand kijken de financiële markten vrijdag weer met spanning uit naar het Amerikaanse banenrapport (14.30 uur). Het vorige was een meevaller: in oktober werden 638.000 jobs gecreëerd in de VS, bijna 60.000 meer dan economen hadden verwacht. Bovendien zakte de werkloosheidsgraad met 1 procentpunt naar 6,9 procent, eveneens een positieve verrassing. Kortom, het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt zette onverminderd door.

De vraag is of de jobcreatie ook in november aanhield. De Verenigde Staten kampten - en kampen nog steeds - met een zware heropflakkering van de coronapandemie. Het aantal nieuwe besmettingen bereikte een recordhoogte en de ziekenhuizen werden overspoeld met zwaar zieke Covid-19-patiënten. Bovendien waren er presidentsverkiezingen en president Donald Trump deed lastig. Hij had het bijzonder moeilijk om zijn nederlaag toe te geven.

Economen verwachten dat het aantal banen in november met 475.000 is gestegen, een vertraging ten opzichte van oktober dus. De werkloosheidsgraad is wellicht met 0,1 procentpunt gedaald tot 6,8 procent.

ADP

Een voorsmaak voor het banenrapport kregen we woensdag van het sociaal secretariaat ADP, waarbij de cijfers alleen betrekking hebben op de privésector. De loonlijsten van private bedrijven stegen vorige maand met 307.000 banen, na een stijging van 404.000 in oktober. Economen die door Reuters werden ondervraagd, hadden voorspeld dat de particuliere loonlijsten in november met 410.000 zouden stijgen.

De vertraging van het aantal aanwervingen vorige maand deed zich voor in alle bedrijfstakken. De vrijetijds- en horecasector, het zwaarst getroffen door de pandemie, creëerde 95.000 banen. Kleine bedrijven tot 19 werknemers voegden 60.000 banen toe, goed voor het grootste deel van de stijging van in die sector. De werkgelegenheid in de bouw nam toe met 22.000 banen en industriële bedrijven hadden 8.000 werknemers meer in dienst.

Amerikaanse politiek

We zullen zien of ook het jobrapport van vrijdag zwakker blijkt dan verwacht. Wanneer dat klopt zet dat extra druk op de Amerikaanse politiek om het eens te worden over een stimuleringsplan. Over dat plan wordt al maanden gesteggeld zonder dat er een deal tussen de Republikeinen en de Democraten uit de bus kwam.