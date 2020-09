Zet herstel Europese economie zich voort?

In augustus kon de economie zich fors herstellen, maar het is de vraag of dat zich in september heeft doorgezet.

Woensdag weten we hoe het gaat met het economisch herstel in de eurozone. Om klokslag 10 uur wordt het PMI-cijfer, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen, gepubliceerd. Economen denken dat de indicator vorige maand gestegen is van 51,9 naar 52 punten. Een getal boven 50 houdt een toename van de economische activiteit in.

'In augustus was er een vertraging van de groei. Dat was niet abnormaal na het forse herstel dankzij de heropening van de economie', zegt ING-econoom Bert Colijn. 'De vraag is of het momentum vertraagd of gestabiliseerd is.'

Wat het momentum voor de Europese economie parten kan spelen is het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. Daardoor zijn consumenten minder geneigd naar de winkels te gaan uit angst voor besmetting. Daarnaast zijn de coronamaatregelen in veel Europese landen verstrengd, waardoor het consumeren verder wordt ingeperkt.

Nieuwe maatregelen

Verder zijn er ook zorgen over nog veel strengere coronamaatregelen nu de opmars van het virus in veel landen niet te stoppen lijkt. Sommige economen vrezen dat er in de aanloop naar de winter ook een toenemende druk komt op de testcapaciteit. Doordat mensen in de winter vaker verkouden zijn of een griepje hebben, dreigt er een te hoge vraag naar coronatests te komen, omdat mensen het verschil tussen een verkoudheid en corona niet kunnen maken.