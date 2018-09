Zet u schrap voor duurdere pintjes en zwaar weer voor bieraandelen

Duurdere grondstoffen zullen bier duurder maken. En omdat de grote brouwers de gestegen prijzen niet volledig zullen kunnen doorrekenen, komen hun winstmarges onder druk, meent de zakenbank Berenberg.

De bieraandelen hebben vandaag een baaldag. AB InBev zakt 1,2 procent, Heineken 1,5 procent en Carlsberg neemt een duik van 1,3 procent. Voor die pandoeringen is het analistenteam van Berenberg verantwoordelijk. In een lijvig rapport verlagen ze de winstverwachtingen voor alle grote brouwers met gemiddeld 6 procent voor 2019.

De oorzaak: de fors oplopende grondstoffenkosten. ‘Na jaren van lage kosteninflatie worden de brouwers geconfronteerd met een moeilijkere omgeving’, stelt Javier Gonzales Lastra, de hoofdanalist voor de drankensector. ‘Onze indicator voor de rechtstreekse kostprijs van de verkochte goederen wijst op een prijsstijging van 16 procent in 2019. In de munten van de fors geplaagde groeimarkten zal dat nog veel meer zijn.’

‘De geschiedenis leert dat de brouwers er op korte termijn niet in slagen die prijsstijgingen door te rekenen, waardoor ze hun marges niet kunnen beschermen’, gaat de analist verder. ‘In Nigeria deed een opstoot van de inputkosten in 2016 de marges van Heineken en Diageo er met meer dan 5 procentpunten crashen. In Brazilië dook de marge van AB InBev vorig jaar 7 procentpunten lager, ondanks zijn marktaandeel van ruim 60 procent in het land. Zelfs in mature markten als de Verenigde Staten en Europa hebben de brouwers door de versnipperde en concurrentiële markt niet genoeg prijszettingsmacht om de duurdere grondstoffen volledig door te rekenen.’ Met andere woorden: bier zal duurder worden voor de consument, maar de brouwers zullen er minder aan verdienen.

Gerst

Het probleem is dat zowat alle grondstoffenkosten fors zijn gestegen. Gerst, de basis om biermout te maken (mout is ontkiemde en gebrande gerst), is in Europa ruim een kwart duurder dan vorig jaar. Dat is een gevolg van de droogte in Europa en de laagste wereldwijde voorraden in 34 jaar. Gerst, en in veel mindere mate hop, maken zowat 21 procent uit van de inputkosten om bier te maken (zonder rekening te houden met de personeelskosten).

Verpakkingen zijn goed voor 32 procent. De prijs van aluminium om blikjes of vaten te maken steeg met 22 procent in 2017 en dit jaar opnieuw al met 8 procent. Vooral in de VS, waar president Trump een invoerheffing van 10 procent op aluminium doorvoerde, is de prijsstijging het grootst en komt de klim het hardst aan. Bijna de helft van de bieren in de VS wordt in blik verkocht, tegen amper 20 procent in West-Europa.

Glas en pet

De prijs van glas is internationaal amper gestegen, maar daar kan snel verandering in komen. Bij de productie van glas is energie een belangrijke component, en die wordt snel duurder. In de VS zijn de productiekosten voor glas al 5 procent gestegen dit jaar. In België klagen veel brouwers vooral over het gebrek aan beschikbare bierflesjes. ‘Je moet maanden wachten op een bestelling, wat de groei hindert’, klinkt het bij een middelgrote brouwer. In West-Europa gaat 47 procent van het bier in flessen over de toonbank, en loopt nog 30 procent via de tap.

Dat is anders in Centraal-Europa en Rusland, waar pet voor 30 procent van de bierverkoop tekent. Ook pet werd fors duurder. Bovendien is het veel moeilijker zich tegen schommelingen in de petprijs in te dekken, omdat in die markt niet met jaarcontracten wordt gewerkt maar alleen op kwartaalbasis kan worden ingekocht.

Olie

De olieprijs ten slotte is dit jaar al 17 procent gestegen, en in euro zelfs met 41 procent. Dat maakt het transport in de brouwerij en naar de klanten een pak duurder. Transport tekent volgens Berenberg gemiddeld voor 13 procent van de rechtstreekse productiekosten.

Wat betekent dat nu voor de individuele brouwers? De zwaarste neerwaartse herzieningen zijn er voor AB InBev en Heineken omdat die relatief het meest in de groeilanden verkopen. Bij Heineken zijn de groeimarkten dit jaar goed voor 55 procent van de omzet, bij AB InBev zelfs voor 70 procent.

AB InBev

Berenberg verlaagt het koersdoel voor de Belgische brouwreus van 114 naar 100 euro. Toch krijgt AB InBev als enige brouwer nog een koopadvies. ‘Het grote probleem van AB InBev is de hoge schuldgraad van 4,5 keer de brutobedrijfswinst, die heel traag wordt afgebouwd door het hoge dividend (AB InBev keert meer dan 90 procent van de winst uit, red.). Wij pleiten niet voor een dividendverlaging, maar we denken dat er formules zijn om de uitstroom van cash te verminderen, waaronder een keuzedividend zoals bij Rémy Cointreau. Zo zou het bedrijf zijn financiële sterkte vlugger kunnen terugwinnen, waardoor het aandeel weer tegen een hogere waardering kan noteren.’

Ook de blootstelling aan de groeimarkten baart zorgen. ‘We schatten dat 70 procent van de omzet in de groeilanden wordt gerealiseerd, terwijl 90 procent van de schulden uitstaan in dollar of euro.’

De winstverwachting voor 2019 zakt met 5 procent. Toch blijft het koopadvies overeind door de lage waardering van het aandeel. ‘Tegen 16,4 keer de ondernemingswaarde (de beurswaarde plus de schulden, red.) versus de brutobedrijfswinst en 18,1 keer de verwachte winst over 2019 vinden we dat al veel zorgen in de koers verwerkt zijn.’

Heineken

De rating voor Heineken zakt van ‘houden’ naar ‘verkopen’ met een koersdoel van 73 euro. Berenberg schroeft de winstverwachtingen met liefst een tiende terug tot 3,84 euro per aandeel in 2019. ‘De Nederlandse brouwer heeft al twee keer de margeverwachtingen verlaagd en houdt nu rekening met een daling met 20 basispunten dit jaar. Wij voorspellen een terugval met nog eens 60 basispunten in 2019. Het lijkt erop dat het management op korte termijn de focus heeft verlegd van winstgevendheid naar volumegroei.’

‘Heineken is tegen 23 keer de verwachte winst over 2018 duurder dan AB InBev, dat tegen 20,2 keer de winst noteert. Dat was de voorbije drie jaar gerechtvaardigd door de superieure groei van Heineken, maar de premie is nog moeilijk te rechtvaardigen’, oordeelt het analistenteam.

Carlsberg en Co.

Voor Carlsberg blijft de rating op ‘houden’, net als voor Boston Beer en Molson Coors. Carlsberg is met 58 procent van de omzet het meest blootgesteld aan West-Europa, maar profiteert ook van zijn doorbraak in China, dat al goed is voor 13 procent van de omzet. De analisten vinden wel dat de Deense groep dringend haar cash mag aanspreken om op overnamepad te trekken.

Molson Coors, na AB InBev de grootste brouwer in de VS en Canada, is door zijn grote thuismarkt en de sterke dollar minder blootgesteld aan de duurdere grondstoffen. Al weegt ook de aluminiumprijs zwaar door. Gelukkig is gerst in de VS goedkoper dan in Europa. Daar profiteert ook de Boston Beer Company van. Dat aandeel is tegen 38 keer de winst echter een pak duurder dan het sectorgemiddelde door de vele succesvolle ‘craftmerken’ in portefeuille.

Sterke drank