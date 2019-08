Zet van Johnson haalt pond onderuit

Conservatief premier Boris Johnson heeft woensdagochtend koningin Elizabeth gevraagd het Britse parlement te laten opschorte n. In de daaropvolgende dagen zou Johnson al het parlement laten ontbinden tot halverwege oktober. Johnson wil de oppositie op die manier minder tijd geven om een 'no deal' brexit te blokkeren voor de deadline van eind oktober.

In een reactie daalde het pond prompt met 1 procent van 1,108 euro tot onder 1,10 euro. Daarna volgde een gedeeltelijk herstel.

De Britse Ftse100-index wisselde in de voormiddag prompt verlies om in winst. Een goedkoper pond geeft immers de Britse uitvoerders een boost. In de namiddag staat de Britse sterindex terug op verlies.