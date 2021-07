Zijn groene obligaties goed voor milieu, maar niet voor portemonnee?...

Er worden almaar meer groene en andere duurzame obligaties uitgegeven. Verdienen al die obligaties dat etiket en is hun rendement aantrekkelijk?

Een groene obligatie van de luchthaven van Schiphol. Het lijkt op het eerste gezicht contradictorisch, omdat de luchtvaart verantwoordelijk is voor een grote uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Toch heeft Royal Schiphol Group in april 2020 voor 750 miljoen euro groene obligaties uitgegeven. De opbrengst financiert investeringen in duurzame gebouwen en milieuvriendelijk transport op de luchthaven van Schiphol en de regionale luchthavens van de groep.

Ook vervuilende bedrijven kunnen groene obligaties uitgeven.

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst moet worden gebruikt voor de financiering van milieuvriendelijke uitgaven. Vervuilende bedrijven kunnen dus groene obligaties uitgeven, op voorwaarde dat ze de opbrengst aanwenden voor bijvoorbeeld investeringen in energiebesparing of een groter gebruik van hernieuwbare energie.

Ook in België worden groene obligaties uitgegeven. De waterzuiveraar Aquafin was in 2015 de eerste. Later volgde onder meer de Belgische staat. De federale overheid gebruikte de opbrengst vooral voor de financiering van de werkingskosten en investeringen van de NMBS en Infrabel.

Herstelfonds

De Europese Unie wil de komende jaren zowat 30 procent van haar herstelfonds van 750 miljard euro financieren met groene obligaties. Dat herstelfonds zal subsidies en goedkope leningen geven aan de lidstaten om het economisch herstel te ondersteunen. Elk land moet minstens 37 procent van het Europees geld gebruiken voor vergroening en klimaatmaatregelen.

Groene obligaties zijn het oudste en grootste segment van de bredere markt van ESG-obligaties. ESG verwijst naar environmental (ecologie), social (sociaal) en governance (goed bestuur). Sociale obligaties ondersteunen werkgelegenheid of financieren projecten zoals betaalbaar water of uitbreiding van de zorgcapaciteit. Het SURE-programma van de Europese Unie, dat de extra uitgaven van de lidstaten voor tijdelijke werkloosheid en steun aan zelfstandigen tijdens de pandemie helpt te betalen, is volledig gefinancierd door sociale obligaties.

Obligaties die gekoppeld zijn aan duurzaamheidsdoelstellingen bevatten een boeteclausule.

De nieuwste soort ESG-obligaties zijn 'sustainability-linked bonds' (SLB's) of duurzame obligaties. Die obligaties zijn gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen en bevatten een boeteclausule. Als de emittent van de obligatie de doelstellingen niet haalt, stijgt de coupon van de obligatie met een vooraf bepaald percentage. Het geeft de emittent een prikkel, maar impliceert dat beleggers financieel beter af zijn als de doelstelling niet gehaald wordt.

Het Italiaanse energiebedrijf Enel lanceerde in september 2019 een SLB. Het streeft naar 55 procent duurzame energieproductie tegen eind 2021. Als dat niet lukt, stijgt de coupon met 25 basispunten. Ook de beloning van bestuurders is gekoppeld aan de doelstelling. Ahold Delhaize streeft, ook via een SLB, naar een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en een vermindering van de voedselverspilling.

Rendement

Omdat sommige overheden en overheidsinstellingen zowel klassieke als groene obligaties uitgeven, is het mogelijk de rendementen van beide te vergelijken. Het rendement van groene obligaties in euro van de Europese Investeringsbank (EIB) is zowat 2 basispunten lager dan dat van klassieke EIB-obligaties, berekende ING in juni. Voor dollarobligaties van de EIB is er geen verschil.

Het rendement van groene obligaties is iets lager dan dat van vergelijkbare klassieke obligaties.

De EIB kan dus iets goedkoper geld lenen als ze groene obligaties in euro uitgeeft. De verklaring is dat de vraag naar dergelijk papier relatief groot is in verhouding tot het aanbod. Sommige beleggers mogen alleen investeren in groene obligaties. Een grote vraag naar obligaties krikt de koers op en drukt het rendement. Al kan een toenemende vraag naar genoteerde groene obligaties wel hun koersen boosten en initiële beleggers extra winst opleveren als ze hun papier verkopen voor vervaldag.

Ook voor Europese staatsobligaties is het rendement van groen papier wat lager dan dat van klassiek papier. Het renteverschil varieert volgens ING van 0,3 basispunten voor Ierland tot 5 basispunten voor Italië. Maar de bank merkt op dat dat renteverschil is berekend op basis van een beperkt aantal obligaties en dat die 'spread' niet voor elk land statistisch significant is.