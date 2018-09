Zijn verliezers van voorbije 10 jaar de volgende winnaars?

Amerikaanse aandelen mogen dan excelleren sinds de financiële crisis, voor beleggers in grondstoffen of bankaandelen was het een verloren decennium. ‘Het decennium van de groeilanden komt nog.’

De financiële crisis smeulde nog volop toen de Amerikaanse aandelenbeurs in maart 2009 aan haar recordrally begon. Vandaag is de S&P500-aandelenindex bezig aan de langste stierenmarkt ooit in de VS, althans in aantal dagen. De aandelenhausse van de jaren 90 leverde voorlopig nog een hoger rendement op.

De Wall Street-rally zou ons bijna doen vergeten dat niet alle activa een even florissant decennium achter de rug hebben. De financiële crisis en het matig economisch herstel dat erop volgde lieten sporen na die het extreem soepele monetaire beleid niet kon uitwissen. Wie waren de verliezers van het decennium, en wacht hen de komende jaren een ommekeer? We polsten Peter Vanden Houte (hoofdeconoom ING België), Vincent Juvyns (strateeg JPMorgan Asset Management) en Frank Vranken (strateeg Puilaetco Dewaay).

Startpunt

Het begint bij de keuze van het startpunt. September 2008 is dan wel de climax van de crisis met het bankroet van Lehman, maar de economie en de markten gingen al sinds begin 2008 naar beneden. Toen Lehman de boeken neerlegde had de Amerikaanse beurs dat jaar al 14 procent verloren. De voorgaande zomer was duidelijk geworden dat Amerikaanse vastgoedverliezen zich begonnen te wreken in de financiële wereld. Januari 2008 is dus een relevanter startpunt voor deze oefening.

2009 was het beste jaar om te beleggen. Als je het durfde. Peter Vanden Houte, hoofeconoom ING België

Ook de manier waarop beleggers de crisis ingingen, is cruciaal om te begrijpen hoe het diverse activa achteraf verging. ‘In de aanloop naar de crisis waren de risicopremies voor aandelen en obligaties enorm gekrompen’, zegt Vanden Houte. Lees: aandelen waren heel duur geworden gemeten volgens hun koers-winstratio, terwijl ook het risicovoller schuldpapier een stevig prijskaartje had gekregen. Dat laatste bleek uit de fors gekrompen spread - het rendementsverschil - tegenover risicovrij papier zoals Amerikaans staatspapier. Het jarenlange lagerentebeleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) was een belangrijke aanstoker hiervoor omdat het beleggers aanzette op meer rendement te jagen.

Durf

De financiële crisis resulteerde in een dramatische omkering van dat plaatje: risicoschuwe beleggers dumpten aandelen en risicovol staatspapier, met kelderende koers-winstratio’s en omhoogschietende spreads tot gevolg. ‘2009 was dan ook het beste jaar om te beleggen: extreem lage waarderingen én het begin van een economische heropleving. Maar je moet het dan wel durven natuurlijk’, stelt Vanden Houte.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Wie het aandurfde, had Amerikaanse aandelen en hoogrentende bedrijfsobligaties in zijn portefeuille moeten opnemen. Hun forse afstraffing was de ideale voedingsbodem voor een stevige rally. Zelfs gerekend vanaf begin 2008 - dus inclusief de rit neerwaarts rond Lehman - zetten beide een gemiddeld jaarrendement van meer dan 10 procent neer tot eind 2017 (omgezet in euro). Dat leren berekeningen van JPMorgan Asset Management (zie tabel). Ook een wereldindex met kleinere aandelen presteerde bovenmaats met een totaal jaarrendement, inclusief dividenden, van 10,3 procent.

Selectief

Wie aandelen koos moest selectief zijn, zowel qua regio als sector. Europese aandelen en aandelen van groeilanden deden het beide ongeveer even belabberd met een rendement van respectievelijk 4 en 4,1 procent per jaar. Europa’s zwakke prestatie tegenover de VS was voor een groot deel het gevolg van de Amerikaanse overheid die veel krachtiger en sneller ingreep dan de Europese overheden. De Fed begon veel vroeger met het opkopen van staatspapier en banken werden sneller gedwongen hun kapitaalbuffers te versterken.

De groeilanden toonden een dubbel gezicht. In een eerste fase presteerden ze beter dan Europa, al incasseerden ze in 2008 ook wel een grote klap. Vanaf 2013 moesten ze de rol lossen nadat de Fed een mogelijke verstrakking van het beleid signaleerde. Dat laatste speelt de groeilanden vandaag opnieuw parten: de stijgende rente in de VS doet geld naar die landen stromen én het doet de dollar stijgen, wat de dollarschulden van groeilanden zwaarder om dragen maakt. Toch is Juvyns verbaasd dat de groeilanden zijn achtergebleven. ‘Beleggers zijn het nog altijd niet eens over het potentieel van de groeilanden. Het valt trouwens op dat het schuldpapier van de groeilanden wel goed presteerde met een jaarrendement van 9,2 procent. Beleggers hebben minder schrik om geld te lenen aan die landen.’

Banken

Eén aandelensector was de voorbije tien jaar absoluut te mijden: de banken. Een wereldwijde bankenindex stond begin dit jaar nog altijd op een klein verlies, de EuroStoxx bankenindex tekende zelfs voor een verlies van ruim 50 procent. De Europese banken hebben de crisis dan ook veel minder goed verteerd. Vanden Houte plaatst de terugval van de bankensector tegenover hun opmars voor de crisis. ‘Na de dotcomcrash in 2000 waren de banken een van de sectoren die het meest aan gewicht wonnen in de aandelenindexen. Hun balansen raakten meer opgeblazen door de lage rente, die hen naar een grotere schuldhefboom deed grijpen. Na de crisis gebeurde het omgekeerde: een krimpende balans met een verplichte kleinere hefboom.’

Ook nutsbedrijven waren een slechte belegging. Hoewel ze als defensieve bedrijven relatief standhielden tijdens de crisis, konden ze nadien de opgaande trend onvoldoende volgen. Vanden Houte wijt dit deels aan hun gevoeligheid voor overheidsingrijpen, wat ze trouwens delen met de banken. ‘Voor overheden die na de crisis met oplopende schulden kampten, waren hogere taksen op nutsvoorzieningen een makkelijke inkomstenbron.’ Beursgenoteerd vastgoed was dan weer een opvallende uitschieter met een jaarrendement van net geen 10 procent.

Grondstoffen

Als activaklas zijn de grondstoffen dé verliezer van het decennium, met een jaarrendement van -5 procent sinds begin 2008. Vanaf 2011 braken vijf lange verliesjaren aan voor de grondstoffen. ‘Grondstoffen zijn vrij duur de crisis ingegaan, met olie die boven 100 dollar per vat noteerde’, duidt Vanden Houte. ‘Ze kregen dan ook een stevige pandoering tijdens de crisis en zagen daarna de vraag verdampen toen de wereldeconomie stilviel.’ Vranken wijst nog op de afkoeling van de Chinese economie - een grootverbruiker van grondstoffen - en de disruptieve impact van schalieolie als nieuwe bron.

Goud is een interessant verhaal apart, signaleert Vanden Houte. In de acute crisisjaren speelde het zijn rol van vluchthaven en verdubbelde de goudprijs ruimschoots, om vanaf 2012 weg te zakken en een deel van de winst prijs te geven.

Hefboomfondsen, die typisch een schuldhefboom gebruiken en op koersdalingen speculeren, hadden ook een lastig decennium met een jaarrendement van amper 1,5 procent. Juvyns wijt dat aan de periode na de crisis waarin zowat alles omhoogging. In zo’n omgeving is het voor hefboomfondsen lastiger om het verschil te maken, zeker als ze allemaal dezelfde strategieën najagen, merkt Vranken op.

Ommekeer

De vraag is hoe de wereld voor beleggers zal evolueren. ‘De winnaars van het voorbije decennium zullen niet die van het volgende zijn’, gelooft Juvyns. Volgens hem hebben de meer risicovolle bedrijfsobligaties het abnormaal goed gedaan en zijn ze intussen erg duur geworden, net als overheidsobligaties. Die prestatie kunnen ze niet doortrekken.

Groeilandaandelen staat dan weer een ommekeer te wachten, meent Juvyns. ‘Het decennium van de groeilanden komt nog. Ik zie geen structurele reden waarom dat niet zo zou zijn, al is de vraag wanneer het begint. De rest van 2018 kan nog lastig worden voor de groeilanden.’ JPMorgan verwacht dat groeilandaandelen de volgende 10 à 15 jaar zo’n 7 procent per jaar zullen opbrengen. Ook grotere Europese aandelen zouden het met een voorspeld jaarrendement van 6 procent goed moeten doen. Europa zou zo de VS inhalen, waar grote aandelen maar 4,5 procent per jaar zouden opbrengen.

Anderen zetten dan weer specifiek in op Europese bankaandelen. Die zijn volgens vermogensbeheerder Invesco wel erg goedkoop geworden, zeker ook in zorgenkind Italië.

Regendruppels

Vanden Houte ziet dat de rally van de voorbije jaren de risicopremies weer stevig heeft doen krimpen, al ziet hij nog geen overwaardering zoals in 2007. ‘Dat maakt het vandaag zo’n vervelende beleggingsomgeving. We zitten nog niet op het einde van de rit, maar wel in de laatste fase. Neem je dan nog veel risico om de laatste hausse mee te pikken?’