'Zolang rente geleidelijk stijgt, is aandelenrally niet in gevaar'

De financiële markten zijn in de ban van de stijgende langetermijnrente in anticipatie op een hogere groei en meer inflatie. Is dat een bedreiging voor rentegevoelige aandelen - inclusief big tech - en de bredere beursrally?

Het rendement op tienjarig Amerikaans staatspapier kreeg woensdag nog maar eens een (kortstondig) zetje na de publicatie van veel beter dan verwachte kleinhandelsomzetcijfers in de VS. De kleinhandel zag zijn omzet in januari met 5,1 procent stijgen, mee dankzij overheidsstimulus in de vorm van een cheque van 600 dollar voor Amerikaanse gezinnen.

Het nieuws paste perfect in het reflatiethema dat de markten sinds kort beheerst: het idee dat de economie stevig zal opveren nu de coronavaccins toegediend worden en overheden massaal met stimulus strooien. Dat voedt de inflatieverwachtingen, omdat de consumptie- en grondstoffenprijzen typisch stijgen naarmate de economie dichter tegen haar limieten draait.

Inflatieopstoot

Het gevolg is een stijgende langetermijnrente nu obligatiebeleggers compensatie eisen voor de verwachte inflatieopstoot. Het rendement op tienjarig staatspapier in de VS steeg in drie weken tijd met 30 basispunten naar 1,3 procent, het hoogste niveau in bijna een jaar.

‘Zo’n stijging zijn we niet meer gewoon, zeker zo snel niet. Maar de rente blijft nog altijd heel laag’, zegt Philippe Gijsels, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis. Hij wijst op de achterliggende ‘logica’ van het verwachte economische herstel in de tweede jaarhelft.

Volgens Jonas Desomer, aandelenstrateeg bij KBC Asset Management, volgt de renteklim het gebruikelijke scenario van een economie die uit een recessie kruipt. ‘Er is niets spectaculairs aan de hand. De markt ligt er nog niet wakker van. Dat zou pas het geval zijn bij een onverwachte inflatieopstoot.’

Niet onschuldig

Toch is de rentestijging niet onschuldig, meent Puilaetco-strateeg Frank Vranken. ‘Een stijging van 30 basispunten in enkele weken is niet uitzonderlijk, maar nu is het wel vanaf een laag startpunt van 1 procent. Dan weegt zo’n stijging relatief zwaarder door dan bij een startpunt van 5 procent. De impact op de waarderingen is ingrijpender’, zegt Vranken.

De aandacht gaat dan meteen naar de waarderingen van rentegevoelige activa. Zo zijn obligaties met een langere looptijd - en dus met cashflows die ver in de toekomst liggen - gevoeliger voor een stijgende rente omdat al die toekomstige cashflows plots minder aantrekkelijker zijn. Hetzelfde geldt voor aandelen die een groot deel van hun winsten en cashflows in de toekomst projecteren.

‘Dan denk je aan biotechbedrijven en groeiaandelen in het algemeen, inclusief tech’, zegt Gijsels. Vranken voegt daar nog farma- en nutsbedrijven aan toe en alles wat te maken heeft met consumentengoederen, van supermarkten tot voedingsproducenten. Dat zijn niet-cyclische aandelen met vrij voorspelbare cashflows wier waardering lijdt onder een stijgende rente. Die renteklim vertaalt zich trouwens ook in hogere kredietkosten, waardoor investeringsprojecten met een lange terugverdientijd minder aantrekkelijk worden.

Miljardenwinsten

Voor bigtechbedrijven als Apple, Facebook en Amazon liggen de zaken complexer. Hoewel ze groeiaandelen zijn, verdienen ze volgens het beurshuis Goldman Sachs mogelijk niet langer het label van rentegevoelige aandelen. ‘Er is zeker een verschil tussen gevestigde bigtechbedrijven die miljardenwinsten boeken en nieuwkomers die verlieslatend zijn en nog alles moeten bewijzen. Die laatste kunnen snel het beleggersvertrouwen verliezen’, erkent Vranken. Ook Gijsels wijst erop dat Facebook & co. al een groot deel van hun winst vandaag boeken in plaats van morgen. ‘Dat ligt anders voor het videobelbedrijf Zoom of de autobouwer Tesla.’

Zodra de Amerikaanse rente naar 2 procent gaat, kan je een correctie van de beurs krijgen. Maar voorlopig ervaart de markt de rentestijging als positief. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

Overigens hoeft een rentestijging geen probleem te zijn als de groeiversnelling waarop ze duidt de bedrijfswinsten voldoende stuwt. De boost in toekomstige winsten kan de hogere rente meer dan compenseren, tenminste tot een bepaald renteniveau. Het beurshuis UBS legt het kantelpunt op 2 procent voor de Amerikaanse tienjaarsrente, Gijsels heeft het over 2 à 3 procent. ‘Zodra je naar 2 procent gaat, kan je een correctie van de beurs krijgen. Maar voorlopig ervaart de markt die stijgende rente als positief. Ze duidt op groei en inflatie, wat we toch willen.’