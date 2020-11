Zoom stelt teleur

Het Amerikaanse techbedrijf Zoom komt maandag nabeurs met cijfers. De omzet kwam uit op 777 miljoen dollar, een spectaculaire groei van 367 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden maar gerekend op 694 miljoen dollar aan verkopen. De winst kwam uit op 0,99 dollar per aandeel, terwijl de analistenconsensus een winst van 0,76 dollar had verwacht. De beter dan voorziene resultaten konden blijkbaar niet tippen aan de prognoses van de markt, want het aandeel gaat nabeurs bijna 4 procent lager.