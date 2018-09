Zorgt Italië voor een rally op de Europese beurzen?

Beleggers vrezen dat Italië de Europese begrotingsnormen zal overtreden. De Europese Commissie eist niet alleen dat Italië het tekort beperkt tot maximaal 3 procent. Het vraagt ook een vermindering van het structureel deficit. Een toename van het tekort zou de rente wellicht weer doen stijgen.

Europese aandelen goedkoopst in 7 jaar

Toch zijn velen optimistisch. De voorbije weken kwamen gematigdere geluiden uit Italië. De coalitiepartners zouden dan toch niet op ramkoers willen liggen met Europa. Dat is goed nieuws voor Europese aandelen.

Europese aandelen hinken achterop. Sinds begin dit jaar staat de index van de eurozone, de Eurostoxx 50, 2,2 procent lager. De Amerikaanse index S&P 500 kan daarentegen een positief rendement voorleggen van 9,1 procent. De koers/winstverhoudingen van Europese aandelen waren in 7 jaar niet meer zo laag.

Het tij keert

De Italiaanse risico's en de handelsoorlog wogen op de Europese beurzen. Maar er is verandering op komst. 'Het tij is aan het keren,' vertelt Momtchil Pojarliev, hoofd valuta bij BNP Paribas Asset Management, aan het persagentschap Bloomberg. 'Bovendien zien we op termijn een convergentie in monetair beleid.'

Investeerders verwachten dat de ECB in oktober 2019 de rente voor het eerst optrekt sinds 2011. Mario Draghi wees eerder al op een 'vrij sterke' versnelling van de onderliggende inflatie. Op hetzelfde moment last de Amerikaanse centrale bank naar verwachting een pauze in in de reeks renteverhoging die ze doorvoert.

Door de convergentie van het monetair beleid moet weer heel wat geld terug naar Europa vloeien. 'De hoeveelheid geld die naar Amerikaanse aandelen vloeit in vergelijking met Europese aandelen is extreem in een historische context en kan op korte termijn omkeren,' schreef Barclaysstrateeg Emmanuel Cau in een nota aan klanten.

Vele analisten vinden Europa door de goedkope waardering interessant. 'We verkiezen Europese waardeaandelen interessant tegenover Amerikaanse,' aldus Sophie Huynh, strateeg bij Societe Generale.