Zuid-Afrikaanse schuld beleeft comeback

Staatsobligaties uit groeilanden laten een rotperiode achter zich, en dat is vooral te merken in Johannesburg.

Zuid-Afrikaanse staatsobligaties zetten er deze maand de sterkste stijging neer van alle groeimarkten, nadat ze in het tweede kwartaal ook in de grootste klappen deelden. Enkel Argentinië en Turkije deden het toen nog slechter. Met nog één beursdag voor de boeg beloopt het rendement in juli al 6,5 procent omgerekend naar dollar, becijferde Bloomberg. Daarmee geeft het staatspapier het nakijken aan zijn Mexicaanse (+5,7%) en Braziliaanse (+5,6%) tegenhangers.

De markten hebben er weer vertrouwen in, blijkt ook uit de buitenlandse vraag naar staatspapier. Beleggers van buiten Zuid-Afrika dumpten de schuldeffecten maanden aan een stuk, maar kopen nu al drie weken op rij meer Zuid-Afrikaans staatspapier dan ze verkopen. Daarmee steunen ze impliciet de nieuwe president Cyril Ramaphosa. Die nam in februari de rol over van Jacob Zuma, die bijna 9 jaar aan de macht was maar verwikkeld raakte in een corruptieverhaal.