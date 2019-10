Zwakke dienstensector duwt beurzen in het rood

De beurzen schrokken even van de cijfers over de Amerikaanse dienstensector.

De dienstensector in de VS groeit in het traagste tempo in drie jaar. De beurzen schrokken even, maar temperden de verliezen snel.

De beurzen wereldwijd schrokken behoorlijk van de graadmeter voor de Amerikaanse dienstensector, de ISM-index. De barometer kwam voor de maand september uit op 52,6 punten, het laagste peil in drie jaar. Het cijfer was veel beroerder dan verwacht, want economen rekenden op een index van 55. Een cijfer boven 50 punten wijst op een groei van de dienstensector, en omgekeerd.

Afgelopen dinsdag ontgoochelde ook de ISM voor de industrie. De activiteitsindicator zakte naar het laagste punt in tien jaar. Deze negatieve uitslag voedde de angst voor een verdere groeivertraging of zelfs een recessie in de VS, zodat de beurzen vooral woensdag bloedrood kleurden.

Nu ook de dienstensector flink lijkt af te koelen dreigt de angst van economen uit te komen. Zij vrezen al enige tijd dat de kwakkelende industrie de dienstensector zal aansteken.