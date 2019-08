Zwakke interesse voor Duitse nulobligatie

Institutionele beleggers nemen genoegen met een rendement van -0,11 procent per jaar, maar de vraag naar het papier viel tegen.

Woensdag is een bijzondere dag voor de obligatiemarkten. Voor het eerst veilde een land een dertigjarige staatsobligatie met een coupon van 0 procent. Het effectieve jaarlijkse rendement op de obligatie is zelfs negatief. Doordat de uitgifteprijs hoger is dan de nominale waarde bedraagt het werkelijke rendement -0,11 procent.

-50% Rendement Beleggers die nu ongeveer 103 euro investeren krijgen over dertig jaar 100 euro terug. Bij een jaarlijkse inflatie van 2 procent is de inleg in reële termen gehalveerd.

De Duitse overheid verkocht maar voor 824 miljoen euro obligaties aan beleggers, terwijl ze 2 miljard euro wilde plaatsen. De rest van het papier wordt opgenomen door de Bundesbank.

Er was vooraf al twijfel of de obligatieveiling überhaupt wel zou slagen. Het hoofd rentestrategieën van Bank of America, Ralf Preusser, vreesde een 'koopstaking' bij beleggers. Hij gelooft dat het rendement van de obligatie niet matcht met de rendementseisen van pensioenfondsen en verzekeraars.

Dat de interesse gering is, is te begrijpen. Beleggers die nu ongeveer 103 euro investeren krijgen over dertig jaar 100 euro terug. Bij een jaarlijkse inflatie van 2 procent is de inleg in reële termen gehalveerd, maar vermoedelijk gaan de investeerders uit van een lagere inflatie.

Rentedruk

Toch zijn sommige beleggers bereid te betalen voor veilige beleggingen, zoals staatsobligaties. Dat is ook te zien aan de sterke neerwaartse druk op de Europese rentes in de laatste weken.

De druk wordt onder andere veroorzaakt door de wereldwijde economische groeivertraging en de handelsspanningen tussen de VS en China. Daardoor gaan beleggers op zoek naar veilige havens en Europees staatspapier is er één van.