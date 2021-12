Zwalpend Evergrande keldert 20 procent door dreigend faillissement

De toestand van Evergrande baart maandag opnieuw grote zorgen. Beleggers stuurden het aandeel bijna 20 procent lager, na berichten over een gemiste betalingsdeadline. Het bedrijf moest 82,5 miljoen dollar betalen aan zijn schuldeisers, nadat het eerder al een uitstel van 30 dagen had gekregen. Het persagentschap Reuters citeert twee obligatiehouders die aangeven dat ze nog geen betaling ontvangen hebben.

Vrijdag kondigde de vastgoedgroep - die een schuldenberg van 300 miljard dollar achter zich aansleept - aan dat ze onderhandelingen wilde opstarten met haar buitenlandse schuldeisers, aangezien ze de aflossing van schulden 'niet kon garanderen'. Prompt greep de provinciale overheid in, om te vermijden dat Evergrande zou omvallen. Xu Jiayin, de voorzitter van het concern, werd eveneens op het matje geroepen om meer uitleg te verstrekken bij het persbericht.

De vrees bestaat dat het faillissement van het bedrijf een vastgoedcrisis zonder weerga kan ontketenen in het huizengekke China. Als oorzaak voor de problemen in de sector, die ook kleinere vastgoedgroepen treft , wordt gewezen naar strengere financieringsregels van de Chinese overheid. Onder het nieuwe leitmotiv 'gedeelde welvaart' zette president Xi Jinping druk op de vastgoedgroepen om hun enorme schuldhefboom te verminderen.

In het bedrijf is nu een comité voor risicobeheer opgericht, bestaande uit ambtenaren en een reeks experten. Hoewel Evergrande aangeeft dat hun taak eruit bestaat 'de toekomstige risico's te beperken en te elimineren', plaatsen analisten daar vraagtekens bij. 'Het bedrijf probeerde al activa te verkopen om de schulden terug te betalen, maar het persbericht zegt eigenlijk dat de onderneming zich overgeeft en hulp nodig heeft', zegt Conita Hung van Tiger Faith Asset Management, die dat 'een zeer slecht signaal' noemt.

Geldreserves

De Chinese centrale bank reageerde al met een kleine versoepeling van de financieringsregels, want vanaf 15 december gaat de verplichting om reserves aan te houden met 0,5 procentpunt omlaag. Die stap, waarbij geld vrijgemaakt wordt, dient ook om de economische groei te ondersteunen. In één adem werd het zwalpende Evergrande 'mismanagement en overdreven expansie verweten'. De vraag blijft wel of Peking tot een echte interventie overgaat.