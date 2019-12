Zweden maakt komaf met subzerorente

De oudste centrale bank ter wereld stopt als eerste met het experiment van de negatieve rente, onder meer uit angst voor de steeds grotere lokale vastgoedzeepbel.

Het spreekt boekdelen over de huidige toestand van centraal bankieren in de wereld als de belangrijkste kop op de financiële markten luidt dat de Riksbank tot nul procent verhoogt. De Zweedse centrale bank, de oudste ter wereld, verhoogt haar basisrente van minus 0,25 naar 0 procent.

Daarmee zet de Riksbank een punt achter vijf jaar subzerobeleid. Een subzerobeleid dat eigenlijk al langer duurt, want in 2009 waren de Zweden de eerste die commerciële banken strafrente oplegde door de depositorente onder nul te duwen.

In tegenstelling tot de Europese Centrale Bank zit de Zweedse inflatie vrij dicht in de buurt van de inflatiedoelstelling van 2 procent. Belangrijker is echter dat de centraal bankiers zich steeds meer zorgen maken over de 'nevenwerkingen' van hun uiterst soepele beleid.

Bostadsbubbla

Sommige economen omschrijven dat beleid al jaren als 'crazy', omdat het de Riksbank met de extreem lage rente de huizenprijzen in Zweden - zeker in grote centra als Stockholm - nog meer de stratosfeer instuwt en dus de 'bostadsbubbla' - het prachtwoord voor huizenzeepbel in het Zweeds - voedt.

Die hoge huizenprijzen zorgen er voor dat het gemiddelde Zweedse gezin zich ook diep in de (hypotheek)schulden heeft gestopt, wat een erg groot risico is voor het hele Zweedse financieel systeem. In zijn jongste rapport over de financieel systeem stipte de centrale bank aan dat gezinsschulden nu 190 procent van het jaarlijks gezinsinkomen belopen, dubbel zo veel als twee decennia geleden.