'Zwitserse frank binnenkort evenveel waard als euro'

De Zwitserse frank die evenveel waard is als de euro? Het is geen vraag of dat zal gebeuren, alleen wanneer, stelt ING.

De Zwitserse frank is al jaren aan een opmars bezig tegenover zowat alle andere wereldmunten, maar door de coronacrisis is die trend in een hogere versnelling geschakeld. Sinds de pandemie uitbrak in maart, intervenieert de Zwitserse centrale bank massaal in de valutamarkt om de sterkte van de frank te temperen. In de vlucht naar veiligheid is de Zwitserse munt erg gegeerd door internationale beleggers.

'In de markt heerst de opinie dat het peil van 1,05 frank per euro de limiet is die de Zwitserse centrale bank zal verdedigen', stellen ING-valutastrategen Chris Turner en Francesco Pesole. 'Maar dat wordt almaar moeilijker. Met een negatieve rente van -0,75 procent en naar schatting 80 miljard frank die de centrale bank dit jaar al heeft gespendeerd aan wisselkoersinterventies moet ze wel heel zwaar extra geschut bovenhalen om die grens niet prijs te geven.'

De analisten verwijzen naar het peil van 1,20 frank per euro dat Zürich trachtte te verdedigen tussen 2011 en 2015. Uiteindelijk moest ze die grens loslaten en tolereerde ze een geleidelijke appreciatie.

De dure frank maakt het Zwitserse bedrijven moeilijker om internationaal te concurreren. Tegelijkertijd duwt de munt de inflatie omlaag, omdat ingevoerde producten goedkoper worden.

Drie redenen

ING denkt dat de centrale bank ook de grens van 1,05 zal opgeven. 'Daarvoor zijn drie redenen. Als je de evolutie van de Zwitserse frank bekijkt na een aanpassing aan de inflatie, valt de stijging nog mee. De handelsgewogen frank tegenover de euro noteert met die overweging nog 4 procent beneden het peil van de zomer van 2015.'

De Zwitserse centrale bank kan de geldpersen van de Europese Centrale Bank niet bijhouden. Chris Turner en Francesco Pesole Valutastrategen ING

'Ten tweede kan de Zwitserse centrale bank de geldpersen van de Europese Centrale Bank niet bijhouden. Om dat te matchen, zou ze haar balans moeten laten aanzwellen van 130 naar 165 procent van het bruto binnenlandse product. Dat is politiek niet haalbaar, omdat de bank ook reserves moet aanhouden voor financiële steun aan de federale overheid en de kantons. Die krijgen dit jaar 4 miljard frank. De nu al sterk aanzwellende balans van de centrale bank en haar relatief grote blootstelling aan aandelen - 20 procent - creëert een gevaarlijke cocktail en zou de relatie met de overheid kunnen testen.'

Washington

'Ten derde kijkt Washington met argusogen naar wat de Zwitsers doen. Vorig jaar plaatsten de Amerikanen Zwitserland al op de 'watch list' van mogelijke muntmanipulatoren. De massale interventies van de voorbije acht weken zullen de Amerikaanse Schatkist alvast alle rode vierkantjes doen aantikken bij haar volgende analyse in de herfst. Washington heeft nu wellicht andere katten te geselen, maar de mogelijkheid van sancties beperkt de actieradius van de Zwitserse centrale bank. En dat de Zwitsers 20 procent van alle vers door de ECB gedrukte euro' absorberen, kan ook tot wrijvingen met de eurozone leiden.'