's Werelds beste belegger wint bijna kwart sinds Nieuwjaar

De algoritmes van het hedgefonds Renaissance Technologies zetten een knalprestatie neer tijdens de woelige eerste maanden van het jaar. Het vlaggenschipfonds Medallion realiseerde een rendement van 24 procent tussen het jaarbegin en 14 april. Dat is na aftrek van de torenhoge beheersvergoedingen. Bruto kwam het rendement uit op 39 procent. Omdat Medallion - dat een kleine 10 miljard dollar beheert - uitsluitend toegankelijk is voor (ex-)werknemers van Renaissance en enkele bevoorrechte contacten, vloeien de beheersvergoedingen grotendeels terug naar dezelfde mensen.

De beurscrash in maart deerde Medallion allerminst. Het won die maand 9,9 procent, met dank aan de volatiliteit waarop de computergestuurde algoritmes inspelen door verkeerd geprijsde effecten op te pikken. Het won onder meer miljoenen met een bijna perfect getimede investering in de maker van elektrische auto's Tesla.

Geheime codes

Renaissance-oprichter Jim Simons kijkt nooit naar fundamentele factoren. Samen met een ploeg wiskundigen en computerspecialisten beheert hij een model om verborgen patronen in de markt bloot te leggen. 'Zo kan ik geld verdienen terwijl ik slaap', zei de miljardair daar ooit over. Zijn model is gebaseerd op een zekere voorspelbaarheid van de beurzen, als gevolg van terugkerend irrationeel gedrag van de massa. Voor hij begon te traden, was hij aan de slag als wiskundeprofessor en breker van Russische geheime codes in de Koude Oorlog.