10 jaar na de financiële crisis: ‘Niets verandert écht'

In september is het tien jaar geleden dat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers omviel en de (financiële) wereld in een diepe crisis belandde. Wij vroegen vier fondsenspecialisten hoe ze die periode hebben ervaren.

‘De indirecte gevolgen van de financiële crisis voelen we vandaag nog’

Menno van Eijk is hoofd monetaire markten bij de Nederlandse vermogensbeheerder NN Investment Partners (NN IP). Hij houdt zich sinds 2011 met monetaire fondsen bezig, voordien zat hij in trading.

Wat is u het meest bijgebleven van de financiële crisis?

Menno van Eijk: ‘De totale ineenstorting van het vertrouwen in de markten en de financiële instellingen. De neergang van Lehman Brothers bracht een gigantische schokgolf teweeg die het vertrouwen zodanig aantastte dat het wereldwijde financiële systeem tot aan de rand van de afgrond werd gebracht. Beleggingscategorieën die normaal vlot verhandelbaar waren, zoals valuta, staatsobligaties en rentederivaten, werden plots volledig illiquide, met een gigantische volatiliteit tot gevolg. Dat noopte uiteindelijk alle grote centrale banken tot uitgebreide, gecoördineerde ondersteuningsacties om de markten te stabiliseren. Daarnaast moesten meerdere grote banken en verzekeraars met staatssteun overeind worden gehouden. Elke dag was het onzeker welke bank, verzekeraar of beleggingscategorie nu weer onder vuur zou komen te liggen.’

Welke gevolgen had de financiële crisis voor u als beheerder? Is uw leven er moeilijker/makkelijker op geworden?

Van Eijk: ‘De directe gevolgen bleven beperkt. Uiteraard hadden onze geldmarktfondsen last van de markten die op slot zaten, maar dankzij onze zeer conservatieve beleggingen in namen met hoge kwaliteit en met een zeer korte looptijd waren er geen verdere directe gevolgen.’

De negatieve rente heeft niet geleid tot minder interesse in geldmarktfondsen. Integendeel. Menno Van Eijk Beheerder NN IP

‘De indirecte gevolgen voelen we daarentegen nog tot op vandaag. De financiële crisis en de daarop volgende eurocrisis hebben het financiële landschap gigantisch veranderd. Zowel op het gebied van wet- en regelgeving als op het vlak van monetair beleid zullen de afgelopen tien jaar bepalend blijken voor de toekomst van de financiële sector. Van centrale bewaring van derivaten om onder meer het systeemrisico bij het omvallen van banken te beperken , over Basel III om de transparantie van bankbalansen te vergroten, tot MiFid2 om beleggers beter te beschermen: wetgevers hebben zich tot doel gesteld om het risico op een herhaling van de financiele crisis zo veel mogelijk te beperken.’

‘Monetair zijn de centrale banken nog altijd bezig met een terugkeer naar een ‘normaal’ beleid. Zowel de Amerikaanse als de Europese Centrale Bank (de Fed en de ECB) zag zich genoodzaakt een uitgebreid opkoopprogramma te lanceren om de financiële markten te ondersteunen en de economie aan te zwengelen. Tien jaar na het begin van de financiële crisis kondigde de ECB pas twee weken geleden aan haar opkoopprogramma eind dit jaar stop te zetten. Daarnaast is het al vier jaar geleden dat de ECB een negatieve rentevoet in de eurozone introduceerde. De rente op 5-jarig staatspapier is nog altijd negatief en geldmarkttarieven liggen rond -0,35 procent.’

‘Al het bovenstaande maakt het leven van een geldmarktbelegger er niet makkelijker op. Maar op sommige vlakken zien we een positief effect. Uiteraard heeft een negatieve rente in de eurozone een directe invloed op een geldmarktportefeuille met kortlopende en kwalitatief hoogwaardige beleggingen. Het negatieve rendement op de geldmarktfondsen heeft echter niet geleid tot minder interesse of een sterke uitstroom. Integendeel, de financiële crisis en de negatieve rentetarieven hebben het belang van goed cashmanagement - waar veiligheid en liquiditeit vooropstaan - juist vergroot.’

Wat hebt u geleerd uit de crisis?

Van Eijk: ‘Dat gedegen en fundamenteel kredietonderzoek van levensbelang is. Het vermijden van complexe structuren en het bewaken van transparantie helpen bij het juist bepalen van risico, niet alleen in goede tijden, maar zeker ook in tijden van crisis. Historische financiële crisissen kenmerken zich door de onvoorspelbaarheid en de snelheid waarmee ze ontaarden. Het is aan de belegger om zich niet te laten verblinden door ‘voorspellende’ gegevens zoals kwantitatieve modellen of historische rendementen, maar om te blijven leren en in te spelen op veranderende omstandigheden. Ook in geldmarktportefeuilles wordt elke belegging gewogen op een total-returnbasis en niet alleen op yield.’

‘De bankencrisis was het enige moment in mijn carrière dat ik vreesde voor mijn job’

Dirk Thiels is beursstrateeg bij KBC Asset Management (KBC AM). Tijdens de crisis stond hij aan het hoofd van de aandelenfondsbeheerders.

Wat is u het meest bijgebleven van de financiële crisis?

Dirk Thiels: ‘Het was niet de eerste crisis die ik meemaakte als fondsbeheerder. Er waren de crash van 1987, een aantal crisissen in groeimarkten in de jaren 90 en de telecombubbel rond de eeuwwisseling. De gelijkenis met de vorige crisissen was groot : niemand zag ze aankomen, de eerste geruchten werden afgedaan als sterk overdreven en uiteindelijk sloeg de bom dan toch in. Op dat vlak was de crisis van 2008 dus niet anders. Dat veranderde toen bleek wat de impact was. Eerst op de economie - eind 2008 leek het echt of de wereldeconomie stil stond, dat had ik nooit eerder gezien - en dan op de sector waarin ik actief was. Ik moet toegeven dat de bankencrisis het enige moment in mijn carrière was dat ik echt voor mijn job heb gevreesd.’

Welke gevolgen had de financiële crisis voor u als beheerder?

Thiels: ‘Het leven als beheerder is er na de financiële crisis niet makkelijker op geworden. In de eerste plaats was het vertrouwen van heel wat beleggers danig geschonden en het duurde toch jaren om dat enigszins terug te winnen. Toegegeven, het blijft broos.’

Als er te veel op het spel staat, worden de juiste beslissingen genomen. Dirk Thiels Beursstrateeg KBC AM

‘Sinds de crisis is er ook een pak regulering op banken en vermogensbeheerder afgekomen, die het werk operationeel veel complexer maakt. Niet elk aspect van het strengere kader en toezicht is volgens mij in het voordeel van de belegger, maar dat de pendel wat ging doorslaan in de andere richting was onvermijdelijk.’

Wat hebt u geleerd uit de crisis?

Thiels: ‘Dat het globale financiële systeem erg broos is, maar ook erg veerkrachtig kan zijn als de juiste beslissingen worden genomen. Dat geldt ook voor de wereldeconomie. Doemdenkers traden in 2008 uit de schaduw en voorspelden het einde van het kapitalistisch systeem. Ik heb dat nooit geloofd en de kracht van het economisch herstel vanaf 2009 heeft dat bewezen. Dat heeft me ook gesterkt in mijn overtuiging dat de eurocrisis ook wel opgelost zou geraken. Als er te veel op het spel staat, worden de juiste beslissingen genomen.

‘Daarnaast zie je dat ook niets écht verandert. We zijn nu tien jaar later en je ziet toch hier en daar dat de menselijke aard weer bovenkomt. Economie en beurs zijn emotie, en de angst van toen heeft plaatsgemaakt voor een zekere euforie. Tien jaar is niet zo heel lang, maar toch lang genoeg om al een zekere generatiewisseling te zien. Heel wat mensen die vandaag actief zijn in analyse, beheer of verkoop hebben de financiële crisis niet meegemaakt. Ongetwijfeld zal de geschiedenis zich nog wel eens herhalen. Alleen kan niemand zeggen waar en wanneer.’

‘Niemand wist welke banken nog zouden bestaan’

Koen Van de Maele is hoofd van Investment Solutions bij Candriam. Tijdens de crisis was hij obligatiebeheerder.

Wat is u het meest bijgebleven van de financiële crisis?

Koen Van de Maele: ‘Ik herinner me die periode als een zeer intense, snel evoluerende, maar razend interessante tijd. Ik besefte dat ik een historische periode voor de financiële sector van binnenuit kon meemaken. Ik herinner me vooral de weekends en de opening van de markten op maandagmorgen. Vaak werd van de relatieve kalmte van het weekend gebruikgemaakt om te proberen naar oplossingen te zoeken. Wanneer de markten vrijdagavond sloten, wist niemand hoe de wereld er maandagmorgen zou uitzien en welke banken nog zouden bestaan!’

Welke gevolgen had de financiële crisis voor u als beheerder?

Plots waren de eerder saaie obligatiemarkten het hoofdpunt in het journaal. Koen Van de Maele Hoofd investment solutions Candriam

Van de Maele: ‘Het leven van een fondsbeheerder is vooral interessanter geworden. Terwijl voorheen het beheer van obligatieportefeuilles nogal saai leek, waren de obligatiemarkten opeens een hoofdpunt in de kranten en de journaals. Voorts werden de gesprekken met klanten razend interessant, omdat scenario’s besproken werden die vroeger ondenkbaar waren, zoals bankruns, banken die over de kop gaan, kapitaalverlies op Europese staatsobligaties, het mogelijk opbreken van de eurozone, kwantitatieve versoepeling, helikoptergeld, enzovoort.’

Wat hebt u geleerd uit de crisis?

Van de Maele: ‘Een van de belangrijkste conclusies was dat financiële markten allesbehalve rationeel zijn. Ze worden gedreven door menselijk gedrag zoals angst, hebzucht en kuddegeest. Voorts werd duidelijk hoe belangrijk risicobeheer is, hoewel tegelijk ook de zwakheden van louter wiskundige risicomodellen overduidelijk werden blootgelegd. Uiteindelijk zijn naast een degelijke economische en financiële kennis ook veel gezond verstand en een open geest belangrijk om een portefeuille behoorlijk te beheren.’

‘We zaten in een perfecte storm’

Guy Lerminiaux is hoofd aandelenbeheer bij Degroof Petercam Asset Management (DPAM), een functie die hij tijdens de financiële crisis bij Petercam uitoefende.

Hoe hebt u de financiële crisis beleefd?

Guy Lerminiaux: ‘Ik zit al meer dan dertig jaar in het vak, en heb dus wel al wat crisissen meegemaakt. Maar tien jaar geleden zaten we in een perfecte storm. Het was de eerste keer dat we zowel een economische als een financiële crisis op wereldschaal zagen.’

Welke gevolgen had de financiële crisis voor u als beheerder? Is uw leven er moeilijker/makkelijker op geworden?

We hebben ons beleggingsproces niet drastisch gewijzigd. Guy Lerminiaux Hoofd aandelenbeheer DPAM

Lerminiaux: ‘Als ik investeer, kijk ik naar de intrinsieke kwaliteiten van een onderneming. Crisissen zijn er altijd geweest. En afhankelijk van het economisch klimaat leg ik meer de nadruk op defensievere dan wel groeisectoren. Ik hou daarbij geen rekening met politieke risico’s. In die zin hebben we het beleggingsproces van onze Europese aandelenfondsen niet drastisch gewijzigd en is mijn leven na de crisis dus zeker niet moelijker geworden. Al heeft dat misschien ook te maken met het feit dat ik een eeuwige optimist ben. Daarnaast ben ik een pure aandelenbelegger en doe ik dus niet aan asset allocatie (het verdelen van iemands vermogen onder verschillende beleggingsvormen zoals onder meer aandelen en obligaties).’

Wat hebt u geleerd uit de crisis?