5 favoriete aandelen van Alexander Roose

Croda | Fijnchemie

Croda is een Britse producent van zogenaamde specialitychemicals die gebruikt worden bij de productie van geur- en persoonlijke verzorgingsproducten, farmaceutische producten, alsook bij processen in de chemische sector ( smeermiddelen en bestanddelen voor verven, harsen, coatings) en de voedingssector ( gewasbeschermingsmiddelen). Vaak hebben deze specialitychemicals een hoge toegevoegde waarde (en soms zijn ze onontbeerlijk) voor het eindproduct, een lage verhouding inputkosten tegenover de finale prijs. Bovendien gebruikt Croda tot 75 procent grondstoffen van biologische aard.

Intercontinental Hotels | Hotels

Intercontinental Hotels Group is de moedermaatschappij van meerdere hotelketens. In aantal kamers is het de op twee na grootste hotelonderneming ter wereld. Nochtans bezit het zelf geen hotels, maar de rechten op de merken. Het grootste deel van de winst komt van franchisenemers die een bescheiden percentage van de omzet afstaan. Dat levert een defensief bedrijfsmodel op in een cyclische sector. Bovendien groeit het Britse bedrijf sterk, hoofdzakelijk in de opkomende landen, en zonder significante investeringen, waardoor heel wat middelen terugvloeien naar de aandeelhouder.

Leroy Seafood | Zalm

Leroy is een toonaangevende uitbater van voornamelijk zalmkwekerijen in Noorwegen en (in minder mate) Schotland. De groep, die in 1899 werd opgericht, heeft in 2019 geleden onder operationele problemen. Daardoor is het bedrijf op de beurs sterk achtergebleven op sectorgenoten. Vanaf het tweede kwartaal van 2020 verwachten we beterschap, specifiek voor Leroy Seafood. Bovendien blijven de sectorvooruitzichten positief. Dat laatste heeft ook te maken met het groeiende ‘eiwittendeficit’ in China, wat op zijn beurt het gevolg is van de varkenspest. Het aandeel noteert op de beurs van Oslo.

PTC | Technologie

Dit technologiebedrijf uit de Verenigde Staten werd opgericht in 1985 en heeft zijn hoofdzetel in Boston, Massachusetts. PTC is een wereldwijd technologiebedrijf met meer dan 6.000 werknemers in 30 landen. Het staat bekend voor zijn 3D-CAD- en PLM-softwareoplossingen. Daarnaast biedt het een van de meest gebruikte platformen aan voor het internet der dingen of Industrie 4.0. PTC, dat sinds 2010 geleid wordt door CEO James Heppelman, had enkele mindere kwartaalresultaten dit jaar en kreeg een nieuwe financieel directeur. Het aandeel noteert op Nasdaq.

