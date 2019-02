5 favoriete aandelen van Willem Burgers (Add Value Fund)

Willem Burgers is beheerder van Add Value Fund, een op Euronext Amsterdam genoteerd open-endbeleggingsfonds. De genoemde aandelen maken deel uit van de portefeuille van Add Value Fund.

ASMI | Chipapparatuur

ASMI is de marktleider in chipmachines op het gebied van Atomic Layer Deposition (ALD). Die technologie ligt aan de basis van de exponentiële groei die de komende jaren het internet der dingen (geconnecteerde apparaten) zal vormgeven. Tijdens de zwakke beursstemming in de tweede helft van vorig jaar zijn de aandelenkoersen sterk gedaald. Het belang van 25 procent in ASM PT, de producent die in Hongkong noteert, vertegenwoordigt al de helft van de beurswaarde van ASMI. Met de vrije kaspositie erbij plus de waarde van de kernactiviteiten kom je al aan meer dan 60 euro per aandeel. Vaak is beleggen vooral een zaak van goed rekenen.

TKH Group | Technologie

De Twentsche Kabel Holding biedt technologisch hoogstaande oplossingen aan. Bandenbouwtechnologie en machine vision (bewaking van industriële processen) zijn wellicht de meest spraakmakende terreinen waarin TKH excelleert. Door voortdurend te innoveren wordt het marktaandeel ieder jaar groter. Omdat TKH een breed pallet aan technologieoplossingen levert aan uiteenlopende markten, is het voor beleggers en analisten lastig een correcte prijs op het aandeel te kleven. Vandaar de in mijn ogen bescheiden waardering van 13 keer de verwachte winst voor het lopende boekjaar.

Neways Electronics | Elektronica

Deze onderneming heeft vorig jaar een spectaculaire groei doorgemaakt, mede mogelijk gemaakt door de buren van ASML. Neways is een leverancier van industriële en professionele elektronica. Het bedrijf maakt vooral printplaten. 2019 wordt het jaar van de waarheid. Is Neways in staat te groeien in uitdagende economische omstandigheden? Neways heeft de jongste jaren sterk geïnvesteerd in zijn ontwikkelingscapaciteit. Er zijn ook voordelen uit de schaalgrootte: in 2019 rondt Neways de kaap van meer dan 500 miljoen euro omzet. Het noteert tegen minder dan 10 keer de winst van 2018.

Amsterdam Commodities | Pepers

Amsterdam Commodities is een wat anoniem aandeel dat echter een uitstekende reputatie geniet onder beleggers. De handelaar in peper, nootmuskaat, thee en eetbare zaden staat bekend als een oersolide dividendaandeel. Een strak lokaal management waakt over een uitmuntend trackrecord op de lange termijn. De winstgroei viel de jongste jaren weliswaar tegen, maar dat is ook het gevolg van de strenge criteria die het management hanteert bij overnames. Tegen de huidige beurskoers betalen beleggers 15 keer de verwachte winst en komt het dividendrendement op 6,3 procent.

Aalberts Industries | Technologie

Aalberts is een Nederlands gediversifieerd industrieel bedrijf met een focus op systemen die vloeistoffen, lucht en gassen verdelen. CEO Wim Pelsma nam zes jaar geleden het stokje van oprichter Jan Aalberts over en is erin geslaagd een fraai trackrecord neer te zetten. In de tweede helft van 2018 stond de koers zwaar onder druk uit vrees voor omzet- en margedruk bij klanten in de automotive- en industriële markten. Omdat Aalberts gestaag marktaandeel wint, denk ik dat de onderneming in 2019 verder groeit. Het aandeel is tegen 11,5 keer de verwachte winst van 2019 aantrekkelijk.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Schermvullende weergave Willem Burgers is beheerder van Add Value Fund, een aan Euronext Amsterdam genoteerd open-endbeleggingsfonds. ©Merlijn Doomernik

Schermvullende weergave ©Mediafin