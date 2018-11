Als de distributeur mee aan de kar trekt

Als fondsendistributeur kan Deutsche Bank een rol spelen om duurzame fondsen meer ingang te doen vinden bij een ruimer publiek. Een eigen selectie moet daarbij helpen.

De groeiende populariteit van duurzaam en verantwoordelijk beleggen leidt niet alleen tot de creatie van allerhande nieuwe fondsen, het stelt ook uitdagingen voor fondsendistributeurs. Hoe kunnen zij in een universum dat nog naar universele normering zoekt hun klanten een passende selectie van ‘duurzame fondsen’ voorleggen? Hoe gaan ze daarbij te werk en welke normen hanteren ze? En wat wil de markt?

Voer voor een gesprek met twee fondsenanalisten van Deutsche Bank, Knut Huys en Dieter Vandewiele. Deutsche Bank werkt met 29 partners samen en geldt als een van de grootste fondsendistributeurs op de Belgische markt.

‘Investeerders durven vaak nog niet de stap te zetten naar fondsen met het label ESG (environment, social, governance). Enerzijds vinden ze milieu, sociaal beleid en goed bestuur steeds belangrijker, anderzijds blijft voor hen de verhouding tussen risico en rendement doorslaggevend, bleek uit een recente rondvraag’, zegt Huys. ‘Wij ondersteunen beleggers graag om de drempel naar ESG te overwinnen. Vergelijk het met het aanporren van de consument om in de winkel geen plastic zakje meer te vragen’, springt Vandewiele hem bij.

Rendement

Wat zeker kan helpen is onderzoek van DWS, de vermogensbeheerdochter van Deutsche Bank. DWS lichtte meer dan 2.000 studies door die het verband tussen ESG en de financiële prestaties van bedrijven onderzochten. Het constateerde dat in 92 procent van de gevallen een positieve of neutrale relatie was. Slechts in 8 procent van de gevallen waren de financiële prestaties minder goed. De conclusie is dat duurzaam beleggen zeker niet ten koste hoeft te gaan van het rendement.

4,8% Van de 1.800 fondsen die Deutsche Bank aanbiedt, worden er 87 als duurzaam bestempeld, of 4,8 procent.

Voorlopig investeren vooral pensioenfondsen en verzekeraars in duurzame fondsen, maar ook bij kleine beleggers stijgt de interesse. ‘De grote groei moet nog komen,’ denkt Huys, ‘maar de bewustwording neemt toe.’ De manier waarop een bedrijf de milieu- en sociale aspecten van zijn activiteiten beheert, kan een signaal zijn van operationele efficiëntie. Millennials en vrouwen tonen alvast een grote appetijt voor ESG-beleggingen. Overheden zetten ook stappen in de goede richting - denk aan het klimaatakkoord van Parijs. Parallel is er een bewustwording bij fondsenbeheerders om ook naar die aspecten te kijken bij de analyse van een bedrijf.

Volgens Beama, de Belgische vereniging van vermogensbeheerders, wordt 5 à 6 procent van de in België beschikbare fondsen op een ESG-manier beheerd. ‘ESG is nog een niche,’ zegt Huys, ‘maar het is de bedoeling dat dat op termijn meer mainstream wordt. We willen mee aan de kar trekken en een stap in de juiste richting zetten.’ ‘Als fondsendistributeur kunnen we daarin een belangrijke rol spelen’, voegt Vandewiele toe.

Criteria

Deutsche Bank heeft in zijn Belgische aanbod van circa 1.800 fondsen er 87 als duurzaam bestempeld. Die fondsen moeten sowieso ESG-criteria hanteren in hun beleid én moeten bepaalde sectoren uitsluiten, zoals wapenproductie en tabak.

Daarbovenop moeten ze nog aan minstens een van de volgende drie criteria voldoen. Ofwel voeren ze een positieve screening door, waarbij de minst goede bedrijven niet opgenomen worden in het fonds. Ofwel hebben ze een thematische affiniteit met ESG, zoals een focus op ecologie of water, of zetten ze in op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Ofwel streven ze naar een positieve impact op de maatschappij, zoals Funds for Good, dat een deel van de winst die de vermogensbeheerder en de fondsendistributeur toekomt, naar een sociaal project laat vloeien.