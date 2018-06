Alternatief beleggen via een fonds of een aandeel?

De Franse expert in alternatieve beleggingen Tikehau Capital noteert sinds kort op de beurs. Voor gewone stervelingen is het aandeel gemakkelijker te kopen dan de onderliggende fondsen.

Tikehau Capital (genoemd naar een Polynesisch eiland) is een specialist in alternatieve beleggingen, met een focus op vier domeinen: privéschulden, vastgoed, private equity en liquide strategieën. Het bedrijf werd in 2004 opgericht door Mathieu Chabran en Antoine Flamrion, ex-werknemers van Goldman Sachs en Merrill Lynch, toen respectievelijk amper 28 en 31 jaar oud. Het duo is razend ambitieus en zou ooit gezegd hebben dat ze het ‘Blackstone van Europa’ willen worden.

Vorig jaar kwam Frans ex-premier François Fillon aan boord als partner. Dat veroorzaakte de nodige ophef in de pers. Fillon is niet onbesproken. Hij verloor als gedoodverfde favoriet de presidentsverkiezingen na een schandaal. Zijn vrouw zou door de overheid betaald zijn voor een fictieve job.

Tikehau Capital is een van de snelstgroeiende vermogensbeheerders in Europa. Het heeft vandaag 14,2 miljard euro onder beheer, telt 220 medewerkers en heeft kantoren in Parijs, Londen, Madrid, Milaan, New York, Seoel en Singapore. Het opende ook een kantoor in de Brusselse Louizalaan en is geregeld betrokken bij Belgische deals. Zo verkocht het onlangs de Franse projectontwikkelaar Nafilyan & Partners aan Immobel.

Wie ons aandeel koopt, geniet ook van de inkomsten uit het beheer, zoals de performance fee. thomas friedberger algemeen directeur tikehau capital

Voorts heeft Tikehau vier in België geregistreerde fondsen: drie obligatiefondsen en één gemengd fonds. ‘Onze klanten zijn vooral pensioenfondsen, verzekeraars en family offices (investeringsvehikels van welgestelde families, red.) ’, zegt Edouard Chatenoud, die aan het hoofd van het Brusselse kantoor staat. Tikehau heeft niet de ambitie distributieakkoorden te sluiten met banken. Vermits de fondsen geregistreerd zijn, zijn ze in principe wel bij elke bank te koop.

Beleggen in de fondsen van Tikehau Capital kan ook onrechtstreeks via de beursnotering in Parijs. Tikehau Capital heeft 2,5 miljard eigen vermogen dat deels in de eigen beheerstrategieën wordt geïnvesteerd. In maart 2017 trok de beheerder naar de beurs tegen 21 euro per aandeel. Sindsdien won het aandeel 36 procent. ‘We trokken tegen de intrinsieke waarde naar de beurs. Vandaag begint de markt ons model te valoriseren’, zegt Chatenoud.

Wat is het verschil tussen een belegging in het aandeel of in een mandje van de onderliggende fondsen? Algemeen directeur Thomas Friedberger van Tikehau IM legt uit: ‘Het aandeel is onderhevig aan een beursrisico, maar laat ook toe te profiteren van inkomsten uit het beheer zoals prestatievergoedingen (in het jargon performance fee, als een bepaald rendement wordt bereikt, red.).’

‘Voorts bevat onze balans 1 miljard euro liquide middelen. Dat geld is nog niet besteed en kan dus nog geïnvesteerd worden in onze fondsen of om overnames te realiseren’, besluit Friedberger.