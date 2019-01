‘Amerikaanse aandelen bieden door correctie weer instapgelegenheid'

Door de correctie op Wall Street zijn Amerikaanse aandelen in twee jaar niet zo goedkoop geweest, stelt beheerder Matthew Orton.

De Amerikaanse beurzen delen sinds eind september in de globale beurscorrectie die de financiële markten al sinds februari in de greep houdt. Wall Street speelde in november zijn jaarwinst kwijt. Sinds de septemberpiek zakte de brede S&P500-index met de 500 belangrijkste Amerikaanse aandelen met een tiende. In technische beurstermen geen berenmarkt, maar wel een ‘officiële’ correctie.

‘Na de sell-off is de waardering van Amerikaanse aandelen teruggevallen tot het peil van 2016’, stelt Matthew Orton, vicepresident en portefeuillespecialist Amerikaanse aandelen bij de vermogensbeheerder Carillon Tower Advisers. Die beheerder uit Florida werkt samen met de financiële instelling Raymond James.

Wij maken ons weinig zorgen over de correctie. Periodes met schommelingen, meer dan in 2017, zijn normaal. Matthew orton Vicepresident carillon tower advisers

‘We zijn nog optimistisch over Wall Street. Ondanks de recente turbulenties blijven de bedrijfswinsten de drijvende kracht achter de koersen. Met het winstmomentum zit het snor. In het derde kwartaal stegen de Amerikaanse bedrijfswinsten met gemiddeld 25 procent, een nooit gezien record. Weet je wat het vorige record was? Het tweede kwartaal van 2018, met een klim van 20 procent. Een deel is weliswaar te danken aan de belastingverlagingen van de regering-Trump. Maar ook als we daar abstractie van maken, blijven de bedrijfswinsten ijzersterk. Voor het vierde kwartaal en voor 2019 gaan we nog uit van een toename met meer dan 10 procent. Een vertraging, maar geen daling van de winsten.’

‘Als je die groei aan de waardering koppelt, zijn de Amerikaanse beurzen een pak goedkoper geworden’, stelt Orton. ‘De winstgroei ligt de voorbije jaren veel hoger dan de stijging van de koersen. De Amerikaanse aandelen noteren nu tegen 14,8 keer hun verwachte winst in de komende twaalf maanden. Dat is onder het 20-jarige gemiddelde van 15,2.’

Orton ziet bijkomende factoren die Wall Street uit zijn dip kunnen halen. ‘De cashberg aan de zijlijn bij beheerders is flink groter dan het langetermijngemiddelde. Dat geld moeten ze op een bepaald moment investeren. Tegelijk maakt de belastinghervorming het voordeliger voor bedrijven om eigen aandelen in te kopen, maar nog veel meer om te investeren. Meer kapitaalinvesteringen hebben het potentieel om de economische cyclus in de VS te verlengen. Een hogere productiviteit dankzij investeringen kan het tekort aan werkkrachten compenseren.’

Risico’s

Op korte termijn ziet het technische plaatje er wel minder goed uit, erkent Orton. Er zijn enkele risico’s. ‘In de eerste plaats houden we de inflatie goed in het oog, want die kan de rente hoger sturen. Een hogere rente is vooral gevaarlijk voor bedrijven met veel schulden, vandaar dat we voor die categorie voorzichtig zijn. Ten tweede houden we het handelsconflict tussen de VS en China goed in de gaten. Al zijn de VS daar door hun grotere interne economie veel beter voor afgeschermd dan de rest van de wereld. Amper 12 procent van het Amerikaanse bbp is afkomstig van de export. In Duitsland is dat 45 procent. Intern draait de Amerikaanse economie nog op volle toeren, met consumenten die veel spenderen en bedrijven waar het vertrouwen erg groot blijft.’

De beheerder heeft vooral een boontje voor grote bedrijven. ‘Die dragen over het algemeen minder schulden en kunnen zich goedkoper financieren. Ze zijn beter beschermd tegen het kredietrisico. Onze voorkeur gaat ook uit naar dienstenbedrijven, niet naar de producenten van goederen als auto’s, want die lijden onder de hogere invoertarieven voor grondstoffen als aluminium en staal. Daarom zijn we ook negatief over huizenbouwers. Hun grondstoffen zijn een pak duurder geworden. Ook waarde- en dividendaandelen als vastgoedspelers of nutsbedrijven mijden we. Dat zijn niet de sectoren waarin je wil zitten als de rente stijgt. Net als oliebedrijven, die kampen met de daling van de olieprijs.’

Technologie

Behalve naar grote en dienstenbedrijven kijkt Orton naar techondernemingen. ‘Dan heb ik het niet over de grote FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google, red.), die ondanks hun recente neergang nog 200 procent hoger noteren dan twee jaar geleden. Wel over namen die niet zo fors gestegen zijn, maar wel over een solide, groeiende business beschikken die door de beurskoers onderschat wordt. Zoals de chipmaker Micron. Die doet hetzelfde als Nvidia of AMD, maar is niet zo fel gestegen. De forse correctie van de halfgeleidersector opent perspectieven. We geven ook een groot gewicht aan softwareaandelen, IT-diensten en cyberbeveiliging. De sectoren van de toekomst zijn erg schappelijk geprijsd.’

Consumentengoederen

Voorts focust Orton op de sector van consumentengoederen. ‘De Amerikaanse gezinnen blijven superoptimistisch. Dankzij de takshervorming van Trump zien zij hun inkomens stijgen. Volgend jaar dikt ook het kindergeld aan, wat de koopkracht nog doet groeien. We kiezen wel voor ondernemingen die vrijwel alle kosten in de VS maken, en niet kampen met de negatieve impact van de hogere importtarieven.’

Tot slot ziet hij de gezondheidszorg beter presteren dan het marktgemiddelde dankzij het vertrouwen van de Amerikaanse burgers en bedrijven. ‘Ik denk aan namen als United Healthcare Group, dat hospitalisatieverzekeringen verkoopt, vaak als voordeel voor de werknemers, en over eigen ziekenhuizen beschikt. Of aan CVS Health, dat ook tal van apotheken in de VS controleert.’

‘Wij maken ons weinig zorgen over de correctie’, vat Orton samen. ‘2017 was een anomalie, met een beurs die slechts in één richting ging: naar boven. Periodes met dalende koersen, en meer schommelingen, zijn de normaalste zaak van de wereld.’