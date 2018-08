Amerikaanse aandelen doen rest van wereld blozen

VS voor het eerst in vijf jaar favoriet van beheerders

Fondsbeheerders zoeken steeds meer hun toevlucht in de VS, leert de maandelijkse enquête van Bank of America Merrill Lynch. De posities in de VS waren sinds begin 2015 niet zo groot en voor het eerst in vijf jaar is de VS de favoriete bestemming. De posities in Britse aandelen zijn afgebouwd door het gestegen risico op een ‘harde brexit’. Ook groeilanden zijn weinig populair. ‘Beleggers zoeken veilige havens en vinden die momenteel in Amerikaanse aandelen en in cash’, zegt strateeg Michael Hartnett.