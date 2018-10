Beheerders Ethenea-fondsen: 'We staan klaar voor een correctie'

Kapitaalbehoud en lage volatiliteit zijn sleutelwoorden voor de beleggingsfondsen van Ethenea. Als de prestaties dit jaar wat tegenvallen, is dat een bewuste keuze. Dat bleek tijdens een mediadag in het Luxemburgse Munsbach.

Het logo van Ethenea spreekt boekdelen: een kompas zonder windrichtingen met daarin een devies in het Latijn, 'Constantia Divitiarum'. Wat zoveel betekent als 'standvastigheid der rijkdommen', of in hedendaagse termen 'kapitaalbehoud'. Het is een van de vier basisprincipes van de in 2002 opgerichte Luxemburgse vermogensbeheerder, die over een kapitaal van 7 miljard euro waakt.

'Het beperken van verliezen vormt de kern van onze beleggingsfilosofie', benadrukt Thomas Herbert, hoofd portefeuillebeheer. Ethenea staat voorts voor een actief, flexibel beheer, streeft naar een positief resultaat los van alle benchmarks en is sterk gefocust op de strategieën van zijn drie multi-asset (gemengde) fondsen. 'Die strategieën krijgen al onze aandacht. Te midden van alle veranderingen willen we zeker zijn dat onze strategieën in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.' Voor dit 'verantwoord' beheer kan Ethenea terugvallen op een team van 11 portefeuillemanagers onder de hoede van Herbert.

Ethna-Aktiv

In tegenstelling tot andere huizen, die een hele reeks fondsen hebben gecreëerd en beheren, heeft Ethenea ervoor gekozen zich tot drie te beperken. Die drie fondsen (zie tabel) hebben elk een verschillend risicoprofiel, zodat verschillende doelgroepen er hun gading in vinden. Het bekendste fonds, dat bij Belgische beleggers behoorlijk populair is, is Ethna-Aktiv. Dat gemengde fonds wil waarde op lange termijn creëren, waarbij het risico sterk gecontroleerd wordt. 'Met ons Aktiv-fonds koop je een verzekering voor slechte tijden', maakt Herbert zich sterk.

Het Aktiv-fonds is voor gemiddeld 70 procent belegd in obligaties. Dit jaar hebben de beheerders hun obligatieportefeuille volledig omgeturnd. Eind vorig jaar zaten ze overwegend in obligaties met een BBB-rating en zelfs in rommelobligaties. Vandaag overheersen A-, AA- en AAA-obligaties. 'Het einde van de economische cyclus nadert. Daarom wilden we het risico uit onze portefeuille halen. We hebben nu een structuur die misschien minder opbrengt, maar waarmee we het marktrisico bij een recessie goed kunnen managen', zegt Herbert. 'Het is onze bedoeling een actieve beheerder te zijn en te beschermen tegen neerwaartse risico's.'

Even voorzichtig gaat Ethenea te werk met de aandelenportefeuille. Die kan in theorie variëren tussen 0 en 49 procent, maar in de praktijk is het percentage aandelen lager. Tegenwoordig zit het fonds voor zo'n 23 procent in aandelen en derivaten (futures en opties). Ruim de helft heeft betrekking op Amerikaanse aandelen, een klein derde op Azië en de rest op Europa. Het fonds houdt ook 15 procent cash aan.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Als fondsbeheerder Michael Blümke een grafiek tevoorschijn tovert die de prestaties van het Ethna-Aktiv-fonds en een groep vergelijkbare fondsen toont, wordt duidelijk hoe de strategie in de praktijk werkt. Bij stijgende markten zit Aktiv in de hoge middenmoot, bij vlakke of dalende markten presteert het fonds beter dan de rest. 'Dit is de ultieme waarheidsgrafiek van wat we doen', klinkt het.

Ethna-Defensiv

Van een heel andere orde is Ethna-Defensiv. Dat fonds belegt voor gemiddeld 85 procent in obligaties, zowel overheids- als bedrijfsobligaties. De portefeuille bestaat bijna volledig uit 'investment grade bonds', kwaliteitspapier dus. Door zijn defensieve karakter is het fonds vooral geschikt voor wie het risico schuwt en op lange termijn denkt, bijvoorbeeld gepensioneerden en bejaarden. Het wordt beheerd door de Luxemburger Daniel Stefanetti en de Duitser Guido Barthels.

Ook hier is de portefeuille het voorbije jaar grondig herschikt, met overwegend Europese bedrijfsobligaties en ook wat Europees staatspapier. Omgekeerd hebben de twee beheerders de Amerikaanse portefeuille sterk afgebouwd. 'We hebben gekozen voor obligaties van hogere kwaliteit voor als de kredietspreads nog groter worden', zegt Barthels.

Over de voorbije vijf jaar realiseerde Defensiv een gemiddeld rendement van 1,43 procent per jaar. Met -3 procent is dat dit jaar een pak minder. 'We waren wat te vroeg met het aanpassen van onze portefeuille', geeft Stefanetti toe, 'maar we zijn nu goed beschermd tegen de correctie die er kan aankomen.' Barthels ziet het positief: 'Het is voor nieuwe klanten een goed moment om in te stappen.'

Ethna-Dynamisch

Het derde gemengde fonds van Ethenea is het jongste en het kleinste. Ethna-Dynamisch werd opgericht in 2009 en heeft ongeveer 300 miljoen euro onder beheer. Zoals de naam laat vermoeden gaat het er hier een stuk dynamischer aan toe. De focus bij dit fonds - dat eerder op jonge beleggers mikt - ligt op aandelen. Ze kunnen tot 70 procent van de portefeuille uitmaken, maar doorgaans ligt hun gewicht tussen 50 en 70 procent.

Bedrijfsobligaties (tussen 0 en 40 procent) vormen de tweede belangrijke activaklasse. 'Ze zijn een andere manier om toegang te krijgen tot succesvolle bedrijven', zegt Christian Schmitt, een van de twee jonge beheerders. Daarnaast kunnen de beheerders gebruikmaken van indexfutures, opties, overheidsobligaties, goud en vanzelfsprekend cash.

De koersschommelingen zijn bij Dynamisch hoger dan bij de twee andere fondsen van Ethenea, maar ze zouden onder 10 procent moeten blijven. Opvallend is dat het investeringsproces een top-down- en een bottom- upbenadering combineert. 'We zoeken bedrijven die interessant zijn om in te investeren, maar de omgeving moet ook gunstig zijn', legt Harald Berres, de tweede fondsbeheerder, uit. Macroanalyse vindt hij interessant om signalen en ideeën te krijgen. Bij de keuze van een bedrijf gebeurt 90 procent echter bottom-up en slechts 10 procent top-down.

De portefeuille is voor 57 procent belegd in aandelen, waarbij Europese aandelen de hoofdmoot uitmaken. De grootste vier posities zijn niettemin Amerikaans: Cisco , Oracle , Pfizer en Amgen . Daarna volgen Lufthansa en Pargesa , een Zwitserse holding die deels eigendom is van Albert Frère. 'We hebben Pargesa onlangs pas opgebouwd tot een van onze grootste posities. We geloven dat het op lange termijn een van de beste holdings is om in te investeren', zegt Schmitt. Andere grote posities zijn SAP , BASF , Tesco en Renault . Wegens de 'moeilijke omgeving' is de obligatieportefeuille teruggeschroefd naar amper 4 procent. Dat verklaart waarom het fonds 36 procent cash aanhoudt.