Beleggen in de bedrijven van de toekomst

Wat wordt belangrijk in de toekomst? En welke bedrijven zijn goed geplaatst om daarvan te profiteren? Welkom in de wereld van themabeleggen.

De voorbije jaren zijn themafondsen zeer populair geworden. Dat heeft een aantal redenen.

Ten eerste schakel je met themafondsen sowieso de indexknuffelaars uit. Beheerders van themafondsen hebben er lak aan dat een behoorlijk deel van de MSCI Wereldaandelenindex bestaat uit olie (7%) of financiële aandelen (20%). Als zij vinden dat die aandelen geen belangrijke rol spelen in hun toekomstvisie, dan beleggen ze er niet in. Punt.

Ten tweede vallen themafondsen ook in de smaak bij de steeds grotere groep van beleggers in passieve fondsen. Zij gebruiken bijvoorbeeld goedkopere trackers op de MSCI-wereldbeurs als ‘kerninvestering’ en gebruiken themafondsen als een ‘satellietinvestering’ daarbovenop.

Ten derde valt er met themafondsen een leuker verhaal te vertellen aan klanten. Het beurshuis Degroof Petercam AM besloot in oktober vorig jaar een wereldwijd aandelenfonds om te vormen tot het multithemafonds DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable. ‘Het fonds belegt in de bedrijven van de toekomst’, zegt Quirien Lemey, die het fonds beheert samen met Alexander Roose en Dries Dury. Het is trouwens niet de eerste transformatie van het fonds sinds de oprichting twaalf jaar geleden. Het startte in september 2006 als een energiefonds. Petercam Equities Energy & Resources werd vervolgens in 2014 omgevormd tot een wereldwijd aandelenfonds, genaamd Petercam Equities World. Een jaar later fuseerde Petercam met Degroof, en kreeg het fonds de naam DPAM Invest B Equities World Euro. Sinds de recentste omvorming enkele maanden geleden steeg het vermogen onder beheer met een derde tot 49 miljoen euro.

‘Door meerdere thema’s te combineren in één fonds spreiden we de risico’s’, zegt Lemey. ‘We kozen voor zeven thema’s waarin we minimaal 5 procent en maximaal 25 procent beleggen. Het gaat over nanotechnologie , ecologie, wellness, generatie Z, de e-society, industrie 4.0 en veiligheid.’ Met industrie 4.0 doelt Lemey op robotica, kunstmatige intelligentie en de cloud. De generatie Z staat voor de jongeren die vandaag hun geld aan heel andere zaken besteden dan vroegere generaties, zoals onlinemuziek en onlinespelletjes. Zoals de fondsnaam het zegt, gaan alle bedrijven ook door een ethische screening. Door de omvorming van het fonds moesten klassieke banken (KBC), oliebedrijven (Apache) en bouwgroepen (Vinci) het fonds verlaten.

Digitale consument

De trend waarbij fondsbeheerders hun sectorfondsen herverpakken in themafondsen bestaat al een tiental jaar. Bij een sectorfonds wil een beheerder beter presteren dan een sectorindex. Of het al dan niet interessant is om in die sector te beleggen, blijft een onbeantwoorde vraag. Bij een themafonds ligt dat anders: de beheerder heeft zelf een thema aangeduid waar hij of zij kansen ziet in de toekomst. Voor een potentiële belegger is dat een interessanter uitgangspunt.

Bij een speler als Robeco zie je die overgang duidelijk aan de naamgeving van de fondsen. De Nederlander Jack Neele bijvoorbeeld beheert het Robeco Global Consumer Trends Equities-fonds. Neele kwam in 2007 aan het roer van een typische consumentengoederenfonds, toen nog met de naam Robeco Consumer Goods. ‘Het was een fonds van zo’n 20 miljoen euro met een benchmark waarin dus van alles zat: auto’s, kranten, tv-maatschappijen, enzovoort. Verschillende bedrijven in die index, denk aan de klassieke media, hadden belangrijke maatschappelijke trends tegen zich’, zegt Neele.

In een toekomstfonds kan je niet om de Japanse robotproducent Fanuc heen. quirien lemey degroof petercam am

‘In 2009 gooiden we het roer om en gingen we van een sectorfonds naar een fonds dat op trends inspeelt. Qua beleggingsstrategie was dat uiteraard een hele stap vooruit: we investeerden niet langer in bedrijven die we minder aantrekkelijk vonden. Tegen 2010/2011 zaten we op zo’n 300 à 400 miljoen euro’, vervolgt hij.

Vandaag beheert hij 1,7 miljard euro. ‘We kijken niet meer naar sectorindexen. Op lange termijn willen we wel de MSCI Wereldaandelenindex verslaan.’ Over de voorbije vijf jaar lukte dat ruimschoots, met een gemiddeld jaarrendement van 14,5 procent. ‘Vandaag zetten we in op drie trends binnen het fonds: de digitale consument, de opkomende consument (uit de groeimarkten, red.) en sterke merken.’ In de toptienportefeuille komen we vooral Chinese en Amerikaanse techmastodonten tegen zoals Alibaba, Tencent, Amazon en Netflix.

‘Door de grootte van het fonds is het voor ons niet meer zo eenvoudig om in een bedrijf te beleggen met een beurswaarde onder 2 miljard euro’, erkent Neele. ‘Maar sowieso hebben we een voorkeur voor bedrijven met een bewezen trackrecord en dan kom je uit bij grotere bedrijven.’

Generatie Z

Quirien Lemey heeft ook Netflix in portefeuille. ‘Dat aandeel past zowel in het thema e-society als generatie Z.’ Maar Lemey wil zich ook onderscheiden met kleinere aandelen. ‘Dat is het voordeel van een kleiner fonds. Sommige aandelen zul je in geen enkel ander fonds tegenkomen. Voor ons volstaat een beurswaarde van pakweg 500 miljoen euro.’

‘Een mooi voorbeeld is Teladoc. Via de app van Teladoc kunnen Amerikaanse werknemers een dokter op afstand raadplegen. Dat kan natuurlijk niet voor elke raadpleging, maar voor sommige diensten zoals psychologie is het een groeimarkt. Teladoc zorgt vooral voor minder kosten bij de werkgever. In de VS dragen de werkgevers in belangrijke mate de kostprijs van een doktersbezoek’, zegt Lemey.

x85 Sinds Robeco zijn ‘consumentengoederenfonds’ omvormde tot een themafonds, steeg het vermogen onder beheer in tien jaar met een factor 85: van 20 miljoen naar 1,7 miljard euro.

Lemey hecht een groot belang aan de vrije kasstroom, oftewel het geld dat binnenkomt - na investeringen - en beschikbaar is voor dividenden of de inkoop van eigen aandelen. ‘Bij de meeste bedrijven in het fonds wil ik een vrije kasstroom zien van minstens 4 procent van de ondernemingswaarde.’ De ondernemingswaarde is de beurswaarde plus de nettoschuldpositie.

Lemey heeft momenteel geen Belgische aandelen in portefeuille. Er zijn wel Nederlandse bedrijven zoals ASML. ‘De producent van chipapparatuur zorgt ervoor dat de wet van Moore ongeveer blijft gelden.’ Die wet stelt dat het aantal transistors, en daarmee ook de rekenkracht, van een computerchip door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. ‘ASML is dus een kernwaarde in het thema nanotechnologie. De trend komt erop neer dat alles in de wereld kleiner wordt. Dat gaat van de manier waarop water wordt gefilterd tot de precisie waarmee een chirurg te werk gaat.’

Robotica

Lemey bespeelt het roboticathema onder meer met Fanuc, de Japanse robotproducent met een beurswaarde van ruim 35 miljard euro. Fanuc bouwde in Japan het eerste bedrijf dat volledig draait op robots. Wereldwijd zijn er 400.000 robots van de Japanners geïnstalleerd wat de groep marktleider maakt. ‘Je kan gewoon niet om Fanuc heen. Het is de household name in robotica’, zegt Lemey. In het Pictet Robotics-fonds is Fanuc een van de voornaamste beleggingen met een gewicht van 4,9 procent. Is het geen probleem dat door de opkomst van themabeleggen nu iedereen in Fanuc gaat beleggen?

Peter Lingen, de Zweedse beheerder van Pictet Robotics, weerlegt dat er een ‘risk of crowding’ bestaat. Toch niet bij Fanuc. ‘Ons fonds heeft inderdaad een belangrijke participatie, maar wij zijn niet eens een top 20-aandeelhouder van Fanuc. Het risk of crowding is veel groter als je naar de kleinere aandelen gaat. Zo hebben we de jongste jaren kleine robotica-aandelen fors zien stijgen, in onze ogen veel te veel in verhouding tot hun groeivooruitzichten’, zegt Lingen.

‘Fanuc zit in ons universum maar we laten het links liggen wegens de hoge waardering’, zegt Matthieu De Coster, specialist beleggingen bij Argenta, over het Argenta Global Thematic Fonds. ‘We beleggen wel in Intuitive Surgical, dat is een Amerikaanse producent van robotarmen voor chirurgische ingrepen. De KU Leuven werkt met dat bedrijf samen.’

Argenta Global Thematic is een multithemafonds dat pas vorig jaar is opgestart en waar zo’n 100 miljoen euro in zit. Zoals de naam het aangeeft, speelt het fonds in op verschillende thema’s van watertechnologie tot robotica. Argenta heeft met Argenta Fund Longer Life ook een gespecialiseerd fonds dat mikt op aandelen die profiteren van de vergrijzing.

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘Het ene thema omvat meer sectoren dan het andere. Vergrijzing vinden we op zich al redelijk gediversifieerd. Dat gaat van producenten van geneesmiddelen tot uitbaters van rusthuizen. Bij een thema als robotica vinden we te veel bedrijven terug in één bepaalde subsector. Dat is dan ook een veel volatieler thema dan vergrijzing. Daarom nemen we robotica samen met andere thema’s op in een multithemafonds’, zegt Matthieu De Coster.

Water

In Argenta Global Thematic vinden we het Amerikaanse softwarebedrijf Nvidia - actief in artificiële intelligentie - als toppositie terug. Toch heeft het aandeel een gewicht van maar 1,74 procent. ‘Dat is typisch aan onze fondsen. We gaan voor meer dan 100 aandelen. Op die manier willen we het risico spreiden en niet te zwaar afgestraft worden als één belegging verkeerd uitdraait’, zegt De Coster.

Ter vergelijking: de belangrijkste vijf aandelen van het Pictet Robotics-fonds hebben een gezamenlijk gewicht van 23 procent. Pictet is een bekende naam als het over themabeleggen gaat. De Zwitserse privaatbankier lanceerde in 2000 het fonds Pictet Water en daarna volgde een hele reeks andere themafondsen van voeding tot digitaal, en van robotica tot veiligheid. In het fonds Pictet Robotics zit zo’n 5,3 miljard euro.

Beheerder Peter Lingen van Pictet Robotics beklemtoont dat het fonds in meer belegt dan in robotica-aandelen. ‘We spreken over robotica, automatisatie en kunstmatige intelligentie en over bedrijven in de volledige waardeketen van deze drie domeinen.’ Op dit moment kan Lingen naar eigen zeggen kiezen uit zo’n 200 namen. De voorbije twee jaar zijn robotica-aandelen in waarde gestegen, maar de waardering is niet gevolgd, stelt hij. ‘Volgens onze modellen zijn de koersen in dezelfde mate gestegen als de winstvooruitzichten.’

Schermvullende weergave ©RV-DOC