Beleggen in diversiteit via dividendaandelen

Donderdag is het Internationale Vrouwendag. En deze maand kunt u bij BNP Paribas Fortis inschrijven op een fonds dat belegt in bedrijven die diversiteit op de werkplek bevorderen en discriminatie bestrijden. ‘De aandelen zijn gekozen door Sustainalytics. Dat bureau evalueert 4.000 bedrijven op ESG-criteria’, legt AG Insurance uit. ESG staat voor ecologie, samenleving en goed bestuur. Bij dit fonds gaat het dus om de S in ESG. ‘Er is een score voor diversiteit in het personeelsbestand en voor de toegepaste discriminatiepolitiek.’ Uitblinkers hierin boeken ook betere financiële prestaties, leert een studie van McKinsey.