Beleggen met een hart voor startende ondernemers

Veiligheid en rendement, daar zijn de meeste beleggers op uit. Maar waarom zou u geen deel van uw rendement opofferen om de droom van kleine ondernemers waar te maken? Een nieuw flexibel fonds van Funds for Good creëert die mogelijkheid.

Funds for Good (FFG) legt zich toe op investeringsproducten die een sociale impact hebben. Maar het privébedrijf steunt ook beginnende ondernemers: de helft van de winst of minstens 10 procent van de beheersvergoeding van zijn producten wordt opzijgezet en in het Funds For Good Philanthropy gestopt. Dat fonds, ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, verstrekt renteloze leningen aan ondernemers in België - en bij uitbreiding Luxemburg en Frankrijk - die bij de banken uit de boot vallen. Veelal gaat het om mensen in moeilijkheden of aan de rand van de maatschappij: werkzoekenden, migranten, politieke vluchtelingen, en mensen die het niet breed hebben.

Ademruimte

De voorwaarde om in aanmerking te komen voor een ‘lening op eer’ van FFG is dat de kandidaat gemotiveerd is en een goed project kan voorleggen. Voor de toekenning van de kredieten werkt FFG samen met microfinancieringsinstellingen als Brusoc, Adie, microStart en Credal. Een van de voordelen voor starters die bij FFG aankloppen, is dat ze de lening pas na 25 maanden moeten beginnen terugbetalen. Dat geeft hen in de beginperiode meer ademruimte.

Het geld dat terugstroomt naar FFG, kan meteen dienen om nieuwe leningen te verstrekken aan andere gemotiveerde starters. Het bedrijf heeft al meer dan honderd projecten in België gefinancierd, een aantal dat stichter en co-CEO Nicolas Crochet dit jaar hoopt te verdubbelen. ‘Op termijn willen we 100.000 ondernemers op weg helpen. Dat lijkt veel, maar moet haalbaar zijn.’ Belangrijk is dat FFG de startersprojecten ook verder opvolgt. Daarvoor staat een team van meer dan 60 coaches paraat.

Een van de starters die van FFG middelen kreeg aangereikt, is de jonge Belgische Ecuadoriaan Miguel Escudero. ‘Ik had een droom, maar geen toegang tot bankkredieten’, vertelt hij. Hij vatte het plan op om chocoladeproducten uit Ecuador in te voeren en te verdelen in België. Dat gebeurt onder de merknaam Arawi, wat in het Quechua ‘poëzie’ betekent. De Arawi-producten zijn suikervrij en van biologische oorsprong, en komen van een klein familiebedrijf. ‘Dankzij de hulp van FFG kon ik mijn project vanaf nul ontwikkelen.’

Wie via Funds for Good belegt, doet dat dus met een maatschappelijk doel voor ogen. Het gaat niet alleen om rendement boeken op het toevertrouwde vermogen, maar ook om een steentje bijdragen aan een betere maatschappij. Bij het ontwikkelen van zijn spaarproducten werkt Funds For Good samen met professionele spelers, in het bijzonder met Banque de Luxembourg Investments (BLI) en Capricorn Venture Partners. Zo ontwikkelde BLI het defensieve dakfonds FFG Architect Strategy. Dat belegt flexibel in diverse activaklassen (aandelen, obligaties, cash, goud,…), wat betekent dat het gewicht van de klassen kan variëren in functie van de markt. Capricorn beheert het fonds Quest Cleantech Fund, waarvoor twee aandelenklassen ‘For Good’ werden gecreëerd.

Geen tabak en wapens

FFG lanceert nu een gloednieuw fonds, FFG Global Flexible Sustainable. ‘Heel wat klanten vroegen naar een flexibel fonds met een matig risico en met een consequent beleid’, verklaart Crochet het initiatief. Om het nieuwe fonds uit te bouwen deed FFG een beroep op BLI-topman Guy Wagner, die al een gelijkaardig fonds runt, BL-Global Flexible. Zoals de naam zegt, is dat laatste op een totaal flexibele manier belegd in zowel aandelen, obligaties, goud en/of cash.

100.000 Funds for Good wil op termijn 100.000 startende ondernemers een duwtje in de rug geven met een renteloze lening.

Hoewel FFG Global Flexible Sustainable op BL-Global Flexible geïnspireerd is, zijn er twee duidelijke verschillen, benadrukt Crochet. Het eerste is dat het nieuwe fonds sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wij hebben een hele reeks bedrijven geschrapt waarvan de activiteiten of het gedrag voor ons onaanvaardbaar zijn. Denk aan ondernemingen die steenkool, clusterbommen of tabak verkopen, die betrokken zijn bij milieuschandalen of die de mensenrechten schenden.’

Om die bedrijven eruit te filteren gebruikt BLI de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds, een breed aanvaarde, wereldwijde lijst die geregeld wordt bijgewerkt. Een tweede selectiecriterium draait rond de ESG-normen: ondernemingen moeten aan bepaalde normen voor het milieubeleid, sociaal beleid en goed bestuur voldoen. Een van de streefdoelen is dat de CO2-afdruk van de portefeuille minstens 20 procent lager is dan bij de benchmark, de MSCI ACWI (op dit ogenblik is de afdruk 55 procent lager). De geselecteerde ondernemingen moeten ook respect tonen voor hun personeel en de mensenrechten, en daarvoor 20 procent beter scoren dan de referentie-index.

Een tweede verschil met het flexibele fonds van BLI is dat het nieuwe FFG-fonds iets meer investeert in bedrijven met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Wagner wijst nog op een derde verschil: ‘In vergelijking met BL-Global Flexible zal het aantal aandelen in portefeuille meer geconcentreerd zijn, met een gemiddelde van 40 à 50 waarden in plaats van 70’.

Hoe gaat Wagner te werk bij de samenstelling van het fonds, die volop aan de gang is? ‘Cash en obligaties brengen momenteel niets op. Aandelen maken de meerderheid van het fonds uit. We zaten op 30 procent, maar hebben dat na het goede Amerikaanse banenrapport (van begin maart, red.) opgetrokken tot 40 procent’, licht hij toe. Het fonds zit nog grotendeels in cash, maar dat zal stilaan veranderen.

Funds for Good verstrekt leningen aan ondernemers die bij de bank uit de boot vallen. Denk aan vluchtelingen en werkzoekenden.

Wagner heeft wel een boon voor Amerikaans staatspapier op 30 jaar, dat hij beschouwt als een buffer bij een economische vertraging of een sterk oplopende inflatie. In de portefeuille krijgt ook goud een beperkte plaats van 5 à 15 procent. De BLI-topman denkt niet zozeer aan goudproducenten, maar aan ‘gold royalty companies’. Die financieren de exploratie en ontwikkeling van goudproducenten in ruil voor een deel van de toekomstige productie.

Door de sterke stijging van de beurzen is de juiste aandelen kiezen niet gemakkelijk. ‘Als je een aandeel koopt, moet je je dezelfde vraag stellen als iemand die het bedrijf overneemt: is het een goed bedrijf? En kan ik het kopen tegen een redelijke prijs?’, stelt Wagner. In sommige sectoren is het momenteel erg moeilijk interessante bedrijven te vinden. Daarom laat hij de telecom-, luchtvaart- en grondstoffensector links liggen. Hetzelfde geldt voor banken en verzekeringen, twee sectoren die naar zijn mening moeilijk te waarderen zijn. Wel ziet hij opportuniteiten in sectoren als gezondheid, industrie, technologie en consumptie, en dat wereldwijd.