Beleggen zonder grenzen om koopkracht te behouden

De Duitse vermogensbeheerder Flossbach von Storch is ervan overtuigd dat de periode van lage rente nog lang niet voorbij is. Om toch voldoende rendement te kunnen behalen, is gespreid en flexibel beleggen voor de vermogensbeheerder de enige optie.

We zitten 26 hoog in het torengebouw waar Flossbach von Storch (FvS) zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Het uitzicht op de dom van Keulen en de hele oude binnenstad die bijzonder zwaar werd toegetakeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, is adembenemend. Philipp Vorndran, de kapitaalmarktenstrateeg van FvS, tovert op zijn tablet de ene grafiek na de andere tevoorschijn. Daarmee wil hij vooral één ding aantonen: dat de opbrengst van een klassieke uitgebalanceerde portefeuille - 40 procent obligaties, 40 procent aandelen, 10 procent goud en 10 procent cash - niet zal volstaan om uw reële koopkracht op peil te houden. Precies omdat we nog lange tijd met een lage rente opgescheept zitten.

Ons kernscenario is dat er geen grote renteveranderingen op komst zijn in de nabije toekomst en verder. Niet in Europa en niet in Japan, maar ook niet min of meer wereldwijd Philipp Vorndran kapitaalmarktenstrateeg Flossbach von Storch

Hij gaat ervan uit dat zo’n portefeuille, die naar Duitse normen al vrij agressief is, een jaarlijks rendement van hooguit 2,40 procent zal opleveren vóór belastingen, vóór kosten en vanzelfsprekend vóór inflatie. ‘Maar weinig mensen in Duitsland en Europa geven zich daar rekenschap van.’

Dat de periode van lage rente nog niet achter de rug is, daar zijn ze vrij zeker van bij Flossbach von Storch. ‘Ons kernscenario is dat er geen grote renteveranderingen op komst zijn in de nabije toekomst en verder. Niet in Europa en niet in Japan, maar ook niet min of meer wereldwijd. Sommigen denken dat de rentetarieven weer zullen stijgen naar normale niveaus, ergens tussen 3 en 4 procent in Europa, maar dat is niet zo!’ betoogt Vorndran. ‘Mochten de rentetarieven terugkeren naar de niveaus van de voorbije veertig jaar, dan zouden ook de economieën moeten terugkeren naar hun groeipeil van de voorbije veertig jaar, en zou de globalisering teruggedraaid moeten worden. Dat is allemaal erg onwaarschijnlijk.’

Een rente van 5 à 6 procent is volgens Vorndran alleen mogelijk als zich een economische boom voordoet, met 3 tot 4 procent economische groei, of bij extreem sterke inflatie. Hij ziet dat evenwel niet gebeuren, ook al niet omdat de impact van dergelijk rentepeil dramatisch zou zijn, zowel voor de vastgoedmarkten als voor de overheden met hoge schulden zoals Italië.

Weinig restricties

Het is in die context van aanhoudend lage rente dat het vlaggenschip van FvS aan de horizon verschijnt: het beleggingsfonds Multiple Opportunities, dat ook in ons land heel populair is. ‘Met dat fonds willen we allereerst de koopkracht van het geïnvesteerde geld vrijwaren. Voorts denken we dat een rendement van 5 procent op middellange en lange termijn realistisch is. Als het iets meer is, zijn we absoluut gelukkig. Maar denk niet dat het rendement dat we de voorbije 10 jaar hebben gehaald - 140 procent- zich in de toekomst zal herhalen’, waarschuwt Vorndran.

Denk niet dat het rendement dat we de voorbije tien jaar hebben gehaald - 140 procent - zich zal herhalen. Philipp Vorndran Kapitaalmarktenstrateeg

Multiple Opportunities werd niet zoals de meeste andere fondsen opgericht op verzoek van klanten die pakweg in technologie of in groeimarkten willen investeren. Het was meer een vehikel om een verandering in de Duitse fiscale wetgeving op beleggingen te omzeilen. ‘Een oplossing voor onze eigen belastingsproblemen’, legt Vorndran uit. Dat verklaart meteen waarom er zo weinig restricties werden ingebouwd. ‘We beheren geld zoals we ons eigen geld zouden beheren.’ Typisch voor Multiple Opportunities is de volledige vrijheid die het fonds zichzelf geeft om in verschillende activaklassen te beleggen. Dat impliceert dat het een zeer actief beheerd fonds is dat voortdurend inspeelt op veranderingen en evoluties in de wereld , zoals economische, politieke en demografische.

FvS is ervan overtuigd dat aandelen in deze tijden van lage rente van alle activaklassen de meest aantrekkelijke opbrengst in verhouding tot het risico bieden. Daar ligt dan ook het zwaartepunt van de portefeuille. Momenteel is Multiple Opportunities voor iets meer dan 65 procent belegd in aandelen. Tot de belangrijkste posities behoren de Zwitserse voedingsgroep Nestlé, de Duitse auto- en vrachtwagenbouwer Daimler en Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van meesterbelegger Warren Buffett. Obligaties laat het fonds momenteel grotendeels links liggen: ze vertegenwoordigen maar 6,5 procent van de portefeuille. De verhouding tussen aandelen en obligaties maakt meteen duidelijk dat dit een vrij risicovol fonds is dat vooral focust op beleggers die groei nastreven en tegelijk op lange termijn - meer dan vijf jaar - kijken.

Goud als verzekering

Multiple Opportunities investeert voorts nog in futures, derivaten en converteerbare obligaties, en houdt tevens een portie cash aan. Opvallend is dat ook in de mogelijkheid is voorzien om tot 20 procent in edelmetalen te beleggen, waarvan 10 procent in goud. Omdat fondsen onder meer in België niet in fysiek goud mogen beleggen, creëerde FvS een deelfonds, Multiple Opportunities II, dat dat op indirecte wijze wel doet, via certificaten. Als we Vorndran om uitleg vragen bij die stevige positie in goud antwoordt hij zonder aarzelen: ‘Goud is onze verzekering tegen brand op de kapitaalmarkten, tegen voorziene en onvoorziene risico’s’.

flossbach von storch - multiple opportunities II: flossbach von storch - multiple opportunities II: · Gemengd flexibel fonds: belegt vooral in aandelen maar ook tot 20 procent in edelmetalen · Rendement sinds begin 2018: -1,94% · Jaarrendement op 5 jaar: 5,98% · Lopende kosten: 1,65% · Verkrijgbaar bij: (onder meer) Deutsche Bank, Binck en Medirect.

Over de voorbije tien jaar behaalde Multiple Opportunities een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,3 procent, maar sindsdien loopt het rendement terug: 6 procent over de laatste vijf jaar en 2,5 procent over de laatste drie jaar. 2017 was wel een goed jaar met een rendement van 5,8 procent. ‘We hadden nog 1,5 procentpunten beter kunnen doen als we agressiever waren geweest inzake dollarindekking. We zijn altijd vrij stevig belegd in Amerikaanse aandelen omdat we de Amerikaanse markt interessant vinden. Maar daardoor hebben we ook een blootstelling aan de dollar en vorig jaar hebben we ons daartegen onvoldoende ingedekt’, geeft de strateeg toe.

Dit jaar presteert het fonds minder goed met op eind april een verlies van 2,1 procent. ‘Zuiver de impact van consumentenreuzen als Nestlé en Reckitt Benckiser. Die worden dubbel getroffen: door het debat over op til zijnde veranderingen van het rentebeleid - vermits ze vaak als alternatief voor obligaties worden beschouwd - en ook door de discussie of producenten van consumentenproducten een groter deel van hun winstmarges moeten afstaan aan de retailers zodat die hun winstsituatie kunnen verbeteren.’ Vorndran is tevreden met de huidige portefeuille. Mochten de markten nog 5 procent zakken, zal hij alle futureposities afsluiten om optimaal te kunnen profiteren van een beurshausse. FvS is ook van plan bij een terugval posities in technologiebedrijven en consumentengoederen verder op te bouwen.

Ohne Vola, keine Cola

Ondanks de meer volatiele, iets zwakkere markten dit jaar zag FvS geen uitstroom van kapitaal uit zijn fondsen. ‘Wat we nu aan volatiliteit zagen, is eigenlijk gewoon een terugkeer naar een normale situatie. Vorig jaar was op dat vlak abnormaal. Volatiliteit is trouwens niet belangrijk voor ons: het is geen risico en schept eerder opportuniteiten. In het Duits zeggen we: ohne Vola keine Cola.’

Vanwaar de grote populariteit van Multiple Opportunities in België? Daar heeft Vorndran geen pasklaar antwoord op. Het is zeker een stevig product, voert hij aan, maar misschien komt het vooral door de erg duidelijke visie die FvS uitdraagt: ‘Wij zeggen wat wij denken- bijvoorbeeld dat we geen rentestijging verwachten - en doen op dat vlak geen toegevingen.’