Beleggers lonken naar obligaties met vlottende rente

Omdat obligaties met vlottende rente bescherming bieden tegen een rentestijging, stijgt hun populariteit.

Veel obligatiebeleggers zijn bezorgd over de recente en verwachte rentestijging. Een stijging van de langetermijnrente doet de koers van obligaties met vaste rente dalen, en omgekeerd. Hoe langer de looptijd van de obligatie, hoe meer de koers daalt bij een rentestijging. Aangezien de coupon van een obligatie met vlottende rente de evolutie van de marktrente volgt, zijn de koersen van die obligaties veel stabieler.

De rente van een obligatie met vlottende rente is doorgaans gekoppeld aan de euribor of interbankenrente op drie maanden. Zij wordt dan om de drie maanden aangepast. Soms is de rente gelinkt aan de interbankenrente op zes maanden. In dat geval verandert de coupon om de zes maanden.

Stel dat een onderneming of een bank een obligatie uitgeeft met een coupon gelijk aan de interbankenrente plus 50 basispunten. Dan krijgt de belegger de eerste drie maanden 0,5 procent rente, hoewel de driemaandsrente gisteren -0,3 procent bedroeg.

‘Bij de berekening van de rente wordt voor recente obligatie-uitgiften geen negatieve euribor verrekend’, zegt Frédéric Van Doosselaere, managing partner van de Antwerpse vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden. Hij investeert bijna de helft van het obligatieluik van het Merclin Patrimoniumfonds in obligaties met vlottende rente.

Bescherming

Zijn obligaties met vlottende rente in de huidige omstandigheden aantrekkelijk? ‘Ze bieden bescherming tegen een rentestijging’, onderstreept Steven Decoster van Degroof Petercam Asset Management. Decoster is beheerder van een fonds dat uitsluitend investeert in obligaties in euro met vlottende rente.

Behalve de bescherming tegen een rentestijging ziet Decoster nog argumenten om te investeren in obligaties met vlottende rente. ‘De volatiliteit is zeer laag, zelfs als er veel stress is op de markten. Bovendien zijn ze een goede diversificatie in een beleggingsportefeuille, omdat de correlatie met de koers van andere obligaties erg laag is.’

Obligaties in Noorse kroon zijn aantrekkelijk. frédéric van doosselaere managing partner mercier vanderlinden

Van Doosselaere sluit zich daar bij aan. ‘Obligaties met vlottende rente zijn in mijn fonds een stabilisator tegenover de volatiele aandelenmarkten. Bij stress op de markten dalen ook bedrijfsobligaties met vaste rente maar is het koersverloop van obligaties met vlottende rente vrij stabiel.’ Hij verwijst naar het stijgende renteverschil tussen bedrijfs- en staatsobligaties wanneer beleggers veilige havens opzoeken.

‘Wij beleggen niet meer dan vroeger in obligaties met vlottende rente’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘De reden is dat we nu veel minder dan normaal investeren in obligaties. Maar er zijn wel argumenten om wat meer aandacht te hebben voor obligaties met vlottende rente.’

Marktrente

Of een obligatie met vlottende rente de komende jaren meer zal opbrengen dan een obligatie met vaste rente hangt af van de evolutie van de marktrente. Als de korte- en langetermijnrente fors stijgen, zal de opbrengst van obligaties met vlottende rente toenemen en de waarde van obligaties met vaste rente dalen. Indien de korte- en langetermijnrente stabiel blijven, zijn obligaties met vaste rente aantrekkelijker omdat de lange rente hoger is dan de korte rente.

Analisten verwachten een geleidelijke stijging van de marktrente. Ze voorspellen dat de langetermijnrente in Europa in 2018 en daarna zal stijgen. De kortetermijnrente blijft voorlopig laag omdat de Europese Centrale Bank dit jaar geen verhoging van haar basisrente plant.

De ECB zal wellicht vanaf 2019 geleidelijk haar basisrente optrekken. Die rente van de centrale bank bepaalt de kortetermijnrente op de geldmarkt en dus de coupon van obligaties met vlottende rente. Volgens de rentetermijnmarkt zal de interbankenrente op drie maanden in de eurozone geleidelijk stijgen van -0,3 procent gisteren naar -0,2 procent begin 2019, 0,3 procent begin 2020 en 0,7 procent begin 2021.

Welke obligaties met vlottende rente zijn aantrekkelijk? Van Doosselaere heeft een boontje voor obligaties in Noorse kroon. ‘De rente is hoger en de munt is goedkoop.’