Beleggers lopen storm voor private equity

Private-equitygroepen, fondsen die investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven, hebben sinds 2006 nooit zo snel geld opgehaald als nu. Dat blijkt uit een studie van dataleverancier Pitchbook die de zakenkrant Financial Times kon inkijken.

De gemiddelde tijd die private-equitygroepen nodig hebben om geld op te halen bij beleggers is gedaald naar 12 maanden. In 2010 hadden ze nog twee jaar nodig. De conclusie is opmerkelijk omdat er almaar meer gewaarschuwd wordt voor de hoge waarderingen in private equity.

Private-equityfondsen hebben kunnen profiteren van de lage rente. Beleggers zoals pensioenfondsen gaan op zoek naar hogere rendementen en investeren daarom meer in bedrijven die niet op de beurs noteren, gezien de Amerikaanse aandelenmarkt ter plaatse trappelt. ‘De vraag naar beleggingen in private-equityfondsen is hoger dan het aanbod’, zegt Jason Glover van het advocatenkantoor Simpson Thacher & Bartlett.

Private-equityfondsen zitten intussen wereldwijd op een berg van 3.000 miljard dollar cash die ze nog moeten investeren. Daarom is er bezorgdheid dat die fondsen te veel betalen voor nieuwe investeringen en zo het rendement voor hun klanten ondermijnen.