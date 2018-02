Beleggingsappetijt keert terug bij gezinnen

Belgische gezinnen investeren weer fors meer in tak23-producten, levensverzekeringen gekoppeld aan de beurs. De lage rente en het interessante fiscale statuut helpen die comeback mee te verklaren, zegt de verzekeraarskoepel Assuralia.

De gestorte premies in tak23-verzekeringen stegen in 2017 met meer dan 43 procent tot 3,1 miljard euro. Zulke verzekeringsproducten investeren zelf in een of meerdere beleggingsfondsen. Hun rendement is dus afhankelijk van dat van de onderliggende fondsen en kan negatief zijn. In tijden van ultralage rentestanden zijn spaarders geneigd wat meer risico te nemen en prefereren ze tak23-producten.

Dat vertaalt zich in een stevige terugval bij de tak21-beleggingen. Dat zijn levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement, maar nu de rente onder druk staat, is dat rendement erg laag. De Belgen stortten vorig jaar 6,3 miljard euro in dat type spaarverzekeringen, 16 procent minder dan een jaar eerder. Het premieniveau is maar de helft van dat van 2010.

‘De appetijt van de Belgen om te investeren in fondsen is teruggekeerd’, besluit Hans De Cuyper, de voorzitter van Assuralia en de CEO van AG Insurance. Ook Ageas, de moedergroep van AG Insurance, meldde gisteren een grotere interesse in tak23. De premiestortingen zijn daar vorig jaar met liefst 80 procent de hoogte ingegaan.

Assuralia wijt de tanende populariteit van tak21-verzekeringen aan de lagere rente en de fiscale druk. Op elke premie moeten klanten een taks van 2 procent betalen. Dat geldt ook voor tak23, maar de premietaks zou nog meer afschrikken bij tak21, omdat de spaarder door de lage rente eerst enkele rendementsloze jaren moet trotseren.

Fiscale troetelbelegging

De voorbije maanden groeiden tak23-verzekeringen uit tot een soort fiscale troetelbelegging in ons land. Beleggers moeten sinds 2012 dan wel de premietaks betalen, maar sindsdien werd er niet meer gesleuteld aan de fiscaliteit, terwijl de regering met de regelmaat van de klok bleef morrelen aan de taksen voor allerhande andere beleggingsproducten.

Tak23-beleggingen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing en beurstaks en glipten ook door de fiscale mazen van het net toen vorig jaar het Zomerakkoord werd gesloten.